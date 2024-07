Ça dérape à Pastef…cet imam-patriote veut «écraser la démocratie»

La rupture c’est le mot qui a poussé plus de 54% des sénégalais à voter pour le candidat Bassirou Diomaye Faye. Beaucoup ont vu en lui le nouveau porteur du «PROJET» de rupture. Un projet qui devait permettre au pays de se remettre sur les rails après la chute de Macky Sall. Hélas, le pouvoir est en train de monter à la tête de certains membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Des hommes et femmes tentent par tous les moyens d’imposer leur vision aux sénégalais. Ce qui est devenu une menace pour la stabilité du pays.

Si le Pastef est arrivé au pouvoir, ce n’est pas gratuit. Ce parti a usé de tous les moyens légaux et illégaux qu’il détenait pour s’imposer. De nombreux jeunes ont payé de leur vie pour que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye fassent disparaître Benno Bokk Yakaar. Des jeunes ont aussi payé de leur liberté pour que le tandem Sonko-Diomaye réussisse son pari. Ces sacrifices ont été faits dans l’unique but de chasser le système pour matérialiser une véritable rupture. Tous les leviers sont là pour réussir cette mission.

Malheureusement, la politique est en train de s’imposer à Sonko et Diomaye. Les actes posés par le premier ministre étouffent le président élu. Ce dernier est réduit à faire des déplacements à l’étranger. Une situation qui n’échappe pas à la vigilance des sénégalais. Mais cela peut et sera changé quand le président le décidera. D’ici là, le parti créé par Ousmane Sonko est sens dessus-dessous. Certaines personnes croient être les seules à avoir fait le «don de soi pour la patrie». Elles se croient plus patriotes que les autres sénégalais. Sur les réseaux sociaux, elles reviennent souvent sur les difficultés rencontrées sous le régime de Macky Sall.

Des positions qui divisent davantage les sénégalais. Aujourd’hui, deux Sénégal se battent. Le Sénégal des patriotes dirigés par les anciens détenus. Et le Sénégal des sénégalais incarnés par ses personnes qui ont refusé de suivre la voie de la révolution violente. Maintenant que le Pastef est au pouvoir, toutes sortes d’individus émergent des caniveaux. Chacun y va avec son discours pour protéger le «PROJET». Si certains tiennent des discours responsables, d’autres par contre devraient être interdits de micro. De par leur propos, ils se croient les maîtres du monde.

C’est le cas d’un imam devenu l’un des plus grands défenseurs du régime en place. L’imam en question n’est autre que Mouhamadou Bamba Sall. Dans une vidéo qui a fait le tour de la toile, il a tenu des propos extrêmement graves. Son discours ne fait ni plus ni moins que la défense de la violence dans un pays qui se reconstruit. «Que les militants de Pastef mettent sur pied des comités de défense pour défendre la révolution», a lancé le religieux qui demande aux patriotes de sortir leur argent pour donner des moyens aux grandes gueules. Pire, l’imam cautionne même les insultes pour, dit-il, protéger la révolution.

Ce qui est dangereux dans son discours, c’est qu’il invite le nouveau régime à appuyer les médias qui sont avec eux. Et à écraser ceux qui ne sont pas avec Pastef. Car selon lui, «il faut écraser la démocratie pour imposer sa révolution». Des propos extrêmement graves qui menacent le vivre ensemble. Ce que cet imam oublie sûrement, Bassirou Diomaye Faye n’est pas le président des patriotes. Mais celui de tous les sénégalais. Ousmane Sonko n’est pas le premier ministre de Pastef. Mais celui de tous les sénégalais. Promouvoir le contraire serait une hérésie très dangereuse.

Cet imam menace la stabilité du pays. Ces propos graves peuvent avoir des conséquences énormes sur la cohésion nationale. Si un imam a pu être envoyé en prison pour «outrage au premier ministre», cet homme devrait rendre compte pour ces propos d’une extrême gravité. Le nouveau régime prône l’équité de tous les sénégalais devant la justice. Alors, les nouvelles autorités ne devraient pas laisser de telles pensées prospérer dans un pays aussi démocratique que le Sénégal.

Le Pastef est connu pour son discours extrême. Les patriotes ont bâti leur ascension sur la révolution. Mais arrivés au pouvoir, ils n’ont plus le droit d’être des «hors la loi». Des personnes comme cet imam de Pastef doivent tout bonnement être interdites de parole en publique. Voilà le plus grand chantier pour Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Tous les perturbateurs chez les patriotes doivent être neutralisés.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru