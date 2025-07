Yeumbeul : Deux (2) individus arrêtés pour trafic de Kush

Le Commissariat d’arrondissement de Yeumbeul Comico a procédé, ce mardi 15 juillet 2025, à l’arrestation de deux individus — un Sénégalais et un ressortissant étranger — pour détention et trafic de drogue, précisément du Kush, une substance de plus en plus présente dans les réseaux de stupéfiants urbains.

L’opération a été déclenchée suite à un renseignement anonyme jugé crédible. L’alerte faisait état d’un individu circulant à moto de type Jakarta, soupçonné de transporter de la drogue destinée à un client établi à Mbed Fass.

Agissant promptement, les éléments de la police ont interpellé le suspect en question. Huit plaquettes de Kush, soigneusement dissimulées, ont été retrouvées en sa possession.

Dans le prolongement de l’enquête, un second suspect a été arrêté au niveau du rond-point Mame Diarra. Il détenait un sachet contenant environ 125 grammes de Kush en vrac.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue pour détention et trafic de drogue. Les motos utilisées, ainsi que la drogue saisie, ont été consignées en attendant leur mise sous scellés, conformément à la procédure.