Diplomatie : Des mesures allégées pour les Sénégalais vivant en Mauritanie dès le 25 juillet

À la suite de la situation préoccupante que vivent plusieurs ressortissants sénégalais établis en Mauritanie, les autorités sénégalaises et mauritaniennes ont engagé des discussions afin de trouver une issue juste et durable. Ces échanges ont abouti à la mise en œuvre provisoire de l’accord bilatéral signé le 2 juin 2025 entre la République du Sénégal et la République Islamique de Mauritanie, relatif à l’entrée, au séjour et à l’établissement des personnes et de leurs biens.

Dans un communiqué publié ce jeudi, le Ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal informe que l’application de cet accord débutera le 25 juillet 2025. Dès cette date, les Sénégalais résidant en Mauritanie seront totalement exemptés du paiement des frais liés au séjour, notamment ceux concernant la subsistance.

Une mesure particulière a été prise pour les Sénégalais vivant depuis plus de trois mois en Mauritanie : ils devront se rendre dans les lieux dédiés à l’enregistrement munis de leur carte nationale d’identité ou de leur passeport en cours de validité, ainsi que de leur carte consulaire. Une somme forfaitaire de 300 MRU (Ouguiyas mauritaniens) sera requise pour finaliser cette démarche.

Les autorités compétentes des deux États ont assuré qu’elles veilleront à une application rigoureuse de l’accord. Le ministère sénégalais a par ailleurs exprimé sa reconnaissance envers les autorités mauritaniennes pour leur coopération, réaffirmant les liens d’amitié et de fraternité entre les deux pays.

En outre, le ministère invite la communauté sénégalaise à respecter scrupuleusement les lois et règlements du pays hôte, tout en lui exprimant son soutien et sa solidarité dans cette période.

L’ambassade du Sénégal en Mauritanie a, quant à elle, été instruite de travailler étroitement avec les autorités locales et la communauté sénégalaise pour assurer le bon déroulement du séjour des ressortissants.