Le Sénégal récupère ses bases : une nouvelle ère de coopération militaire avec la France

Une page importante de la coopération militaire entre le Sénégal et la France s’est tournée ce jeudi, avec la cérémonie officielle de rétrocession de plusieurs emprises militaires françaises aux forces armées sénégalaises. Cet événement solennel marque l’aboutissement de plusieurs mois de discussions menées dans un esprit de respect mutuel et de souveraineté.

Dans son discours, le Général de corps d’armée Mbaye Cissé a souligné la portée symbolique et stratégique de cette restitution. « La cérémonie qui nous réunit ce jour consacre l’aboutissement de plusieurs mois de discussions amicales et fraternelles portant sur la rétrocession définitive des emprises militaires françaises aux armées sénégalaises », a-t-il déclaré.

Il a précisé que toutes les bases concernées ont été officiellement remises : les camps Saint-Exupéry et Maréchal de Hannes, l’escalier aérien de Dias, la cité résidentielle de La Pointe, les installations navales du camp Proté, le centre d’émission de Rufisque et le camp Geille, lieu de la cérémonie.

Le Général Cissé a inscrit cette démarche dans la volonté commune des plus hautes autorités sénégalaises et françaises de redéfinir les contours d’un partenariat renouvelé. Ce partenariat, selon lui, s’aligne sur la nouvelle doctrine sénégalaise de coopération en matière de défense et de sécurité, visant à renforcer l’autonomie stratégique du Sénégal tout en contribuant activement à la paix régionale et internationale.

Il a également salué l’appui historique de la France dans les domaines de la formation, de l’entraînement et du soutien logistique, qui ont permis une montée en puissance significative des forces armées sénégalaises. En conclusion, le général a réaffirmé l’engagement du Sénégal en faveur d’un partenariat fondé sur le respect mutuel et la souveraineté.

De son côté, le Général de division Pascal IANNI, Commandant pour l’Afrique, a rappelé la portée historique du camp Geille, créé en 1920 comme l’une des premières bases aériennes africaines françaises. Il a retracé l’histoire de la présence militaire française au Sénégal, vieille de plus de deux siècles, évoquant notamment la transition vers les Éléments Français au Sénégal (EFS) en 2011, après la dissolution des Forces Françaises du Cap-Vert.

Abordant l’avenir, le Général IANNI a reconnu un « changement structurel » de la présence française en Afrique, soulignant que les nouvelles dynamiques du continent appellent à « réinventer les partenariats », loin du modèle des bases permanentes. « Il aurait été une mauvaise politique de prolonger artificiellement une empreinte partout où elle n’était plus souhaitée », a-t-il déclaré, tout en réaffirmant la volonté de Paris de bâtir une coopération plus souple et adaptée aux attentes locales.

Les deux armées se sont ainsi engagées à écrire ensemble une nouvelle page de leur relation, éclairée par les choix politiques de leurs États respectifs, et guidée par la défense des intérêts communs et la préservation de la souveraineté de chacun.