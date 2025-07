Procès d’Assane Diouf : verdict attendu le 7 août

Ce jeudi 17 juillet 2025, l’activiste sénégalais Assane Diouf a comparu devant le tribunal correctionnel de Dakar pour diffusion de fausses nouvelles, propos contraires aux bonnes mœurs et offense à une personne exerçant les prérogatives du président de la République.

Âgé de 53 ans, père de cinq enfants et résidant à Guédiawaye, l’accusé rejette fermement les faits qui lui sont reprochés. À la barre, il a reconnu avoir tenu certains propos polémiques diffusés sur TikTok, mais a nié avoir nommément visé le Premier ministre. « Je n’ai jamais cité son nom », a-t-il insisté, se présentant comme un lanceur d’alerte engagé pour la liberté d’expression.

Interrogé sur une expression controversée liée à l’affaire Adji Sarr, il a déclaré avoir simplement relayé ce qui, selon lui, est de notoriété publique. Concernant Ousmane Sonko, il a réfuté toute insulte ou accusation de viol dans la vidéo incriminée.

Le procureur a rappelé que la vidéo contenait des propos obscènes et des accusations graves non étayées, notamment sur des avantages supposés accordés au Premier ministre par un homme d’affaires. Il a requis une peine de deux ans de prison, dont six mois ferme.

En défense, Me Alioune Badara Fall et Me Aboubacry Barro ont plaidé la relaxe, estimant que les propos de leur client ne visent pas une institution protégée par la Constitution. Ils ont également dénoncé une procédure qui n’a pas permis à leur client de produire ses preuves. La demande de liberté provisoire a été rejetée par le tribunal, qui rendra sa décision le 7 août prochain.