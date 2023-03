Sonko ouvre un autre front…et détruit toutes ses chances de

Ousmane Sonko vit les moments les plus sombres de son histoire politique. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) tente de lancer une véritable révolution. Mais le maire de Ziguinchor est incapable de lancer la seconde vague. A moins de douze mois de la présidentielle, l’adversaire numéro un du président Macky Sall a perdu le pouvoir sans avoir été élu. Être le cinquième président de la République du Sénégal n’est plus d’actualité pour lui…

Ousmane Sonko était parti pour être le prochain chef d’Etat. Mais Sonko a ruiné toutes ses chances. Le patriote en chef a ouvert plusieurs fronts qui sont en train de l’épuiser. Avant l’éclatement de l’affaire Sweet Beauté, dans laquelle il est accusé de viol et menace de mort, le maire Ziguinchor avait tout pour prendre le pouvoir. Mais en se noyant dans le jacuzzi de ce salon de massage, il est devenu un renégat auprès de ses souteneurs.

Quand le complot a commencé à prendre forme, le leader de Pastef est revenu au-devant de la scène politique. Sonko a repris le trône en main. Mais ce sera de courte durée. A force de trop parler, il a fini par se mettre dans une situation inconfortable. Le maire de Ziguinchor est poursuivi pour diffamation par Mame Mbaye Ndiaye. L’affaire Prodac est à deux doigts de faire condamner le principal adversaire de Macky Sall. Avec le nouveau code électoral, une condamnation va exclure le leader de Pastef de la course.

Ousmane Sonko a perdu le pouvoir…avant 2024

Ousmane Sonko exclu de la course pour 2024 sera une aubaine pour les autres candidats au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. Sonko fait de l’ombre à Khalifa Sall et Cie. Sa condamnation permettra au leader de Taxawou Sénégal d’avoir ses chances s’il est amnistié par Macky Sall. Ce qui pourrait expliquer leur silence face à la situation que vit le patriote en chef. Sonko s’est fait gazer et malmener par les éléments du groupement d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) et de la brigade d’intervention polyvalente (BIP) sans que personne au sein de l’opposition ne bouge le petit doigt.

Sonko n’est pas encore devenu président, mais le voilà qui s’est mis à dos toutes les forces de défense et de sécurité. Le patriote en chef accuse la Police et la Gendarmerie d’être des bras armés de Macky Sall. Pour Sonko, le général Moussa Fall est le premier instigateur du complot sur l’affaire Adji Sarr. Des déclarations qui lui ont valu la colère des forces de l’ordre. Policiers et gendarmes sont très remontés contre Sonko qui les a traités de tous les noms.

Et ils ne sont pas les seuls, tout l’appareil judiciaire en veut à Ousmane Sonko. Le leader de Pastef n’épargne pas les juges et magistrats. A chaque déclaration, il n’hésite pas à attenter à leur honorabilité.

« Tout magistrat qui fait ce qui n’est pas normal, on le dénoncera. Je cite Serigne Bassirou Guèye, Maham Diallo, celui qui était récemment procureur (Hamady Diouf), qui parle de courage. Il n’y a pas pire peur que de se réfugier derrière des fonctions. Les actes qu’ils ont posés sont lâches et n’ont rien à voir avec l’exercice des fonctions de magistrat. Ils sont depuis longtemps indexés, et ils vont continuer à être indexés. Celui qui ne veut pas être indexé n’a qu’à appliquer la loi et suivre la loi (…) », a-t-il déclaré lors de son dernier point de presse.

En continuant d’ouvrir plusieurs fronts, Ousmane Sonko a fini par bousiller toutes ses chances d’être président. Tout ce tintamarre dans l’affaire Prodac, c’est qu’il est sûr qu’il sera condamné. Alors, il se lance dans son sport favori : la manipulation et le théâtre. Le maire de Ziguinchor s’accroche à la rue pour réaliser son vieux rêve. Mais le « gatsa gatsa » a pris un faux départ.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru