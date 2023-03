Affaire Prodac : Ousmane Sonko invité à faire amende honorable

A

Monsieur Ousmane Sonko

President des Pastefs.

Monsieur Le Président,

Les paysans de la Casamance , les laitiers du Fouta , les poissonniers de toutes les côtes, les arachidiers du centre vivent dans l’angoisse la plus totale.

Les artisans de Ngaye Mekhe, les acteurs de l’informel, les salariés en CDI et en CDD dans les secteurs de notre économie méritent une attention toute particulière en ce moment de diète et de disette .

Le Sénégal et les sénégalais ont peur de la chute vertigineuse de leur quiétude sociale , de l’insécurité économique ambiante et surtout des horizons nuageux quant au devenir de notre nation , de notre peuple et de nos institutions très perturbés par les vagues de violence déclenchées à la veille, au cours et après chacune de vos comparutions devant la justice dans cette affaire de diffamation qui vous oppose au Ministre du Tourisme, Monsieur Mame Mbaye Niang.

Si par erreur, vous êtes convaincu d’avoir été induit en erreur ou de vous être trompé de bonne foi , alors Monsieur le Président, faites amende honorable.

Cela vous grandira davantage car avant notre siècle, il était écrit que : » quand on a tout perdu , la seule chose à sauver est l’honneur « .

Monsieur Le Président, reconnaître ses limites et accepter la réparation du tort involontairement ou par mégarde fait à autrui constitue les premiers jalons que le peuple attend de celle ou de celui qui demande sa confiance .

Si tel serait le cas , vous sauriez trouver les voies et moyens de faire la paix avec votre accusateur .

Au nom de la République ,

Au nom de la démocratie et

Pour le peuple et la nation agissez vite Monsieur Le Président.

Birahim Camara.