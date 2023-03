Sonko prend une décision qui va tout chambouler…il va

Le visage du Sénégal prend une tournure dangereuse qui fait fuir les investisseurs et détruit le secteur touristique. Tout ceci à cause des tensions entre le gouvernement et l’opposition radicale. Chacun cherche à avoir le dessus sur son adversaire. L’Etat cherche à briser l’élan de l’opposant Ousmane Sonko et ce dernier veut à tout prix…avoir le pouvoir avant l’heure. Et cette guerre installe un climat de désolation au Sénégal. Mais une décision de dernière minute risque de chambouler le landerneau politique du Sénégal. Xibaaru vous donne en exclusivité les dernières décisions prises au sein de Pastef…

La journée du jeudi 16 mars dernier n’a pas été de tout repos pour les Sénégalais dans certains endroits de la capitale et sa banlieue, et aussi à Ziguinchor. Des commerces ont été saccagés et pillés, trois bus de Dakar Dem Dikk (DDD) ont été brûlés… Les populations crient au scandale, et pointent un doigt accusateur vers Ousmane Sonko. En effet, les scènes de violence et de pillage n’ont pas été favorables au leader de Pastef…

La côte de popularité d’Ousmane Sonko a pris un sacré coup Les Sénégalais sont déçus d’avoir perdu, pour certains leurs biens et pour d’autres une journée de travail. L’on a même vu sur la toile, une pauvre femme dans le désespoir, après avoir assisté impuissamment à la mise à feu de son étal par des manifestants, crier toute sa rage et s’adresser à Ousmane Sonko à ses termes : « Ousmane Sonko togne ngeu niou, Yallah na nou Yallah atté » (Ousmane Sonko, tu nous as causé du tort. Que Dieu nous départage). Et des réactions de ce genre, il y en a eu partout où la horde de manifestants est passée.

Les Sénégalais disent assez de tout cela. Les khalifes généraux sont très remontés contre lui car ils ont été les cibles des insultes de Pastef. Ce sont les partisans d’Ousmane Sonko qui à travers le net, passent leur temps à insulter et à vouloir tenter de jeter le discrédit sur eux. Les khalifes généraux sont la cible des partisans de Pastef, parce que tout simplement, ils sermonnent la classe politique sur les actes de violence qui sont commis à travers le Sénégal.

Seulement, les discours des khalifes généraux commencent à produire les effets escomptés. Et les Sénégalais comment à devenir conscients qu’Ousmane Sonko est une menace pour le Sénégal. Cette situation a créé une panique au sein de Pastef qui veut changer de stratégies. Il n’est jamais trop tard pour changer de fusil d’épaule. D’autant que jeudi, la journée a également été très mouvementée pour Ousmane Sonko, qui au bord des larmes, déclarait au Président du Tribunal avoir été brutalisé par les forces de l’ordre. Ousmane Sonko dit qu’il garde toujours des séquelles.

C’est pourquoi, il a tout intérêt à ce que la situation s’apaise. Des négociations ont été menées et des personnalités religieuses au sein de Pastef ont demandé à Ousmane Sonko de prendre une décision sage. Des pressions au sein de Pastef ont été exercées sur Ousmane Sonko. Plusieurs responsables de ce parti ont demandé à Ousmane Sonko de reconnaître sa faute dans l’affaire Mame Mbaye Niang et de faire amende honorable.

Selon des sources, le patron de Pastef s’apprête à travers un communiqué, à reconnaitre son erreur ou avoir été induit en erreur. Ousmane Sonko a toujours été à la merci des faucons de son parti qui lui ont toujours fait croire que c’est à travers la violence qu’il pourra accéder au pouvoir. A travers les différentes interventions des Chefs religieux, et surtout après les humiliations qu’il a subies au cours de la journée du jeudi 16 mars, Ousmane Sonko veut faire amende honorable.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn