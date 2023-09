Sonko porte malheur…une malédiction qui ravage tout

Il y’a des personnes qui portent malheur. Tout ce qu’elles touchent finit par être détruit. Ousmane Sonko fait partie de ces personnes. Le leader de l’ex parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a fini par briser le rêve de ses partisans. Non satisfait, il a réduit ses alliés en leaders de seconde zone. Sa malédiction continue de faire des victimes. Depuis l’arrestation du maire de Ziguinchor, plus personne ne veut voir son nom être rattaché à celui de Sonko.

L’ex Pastef est sans doute l’un des partis les plus puissants de ces dernières années. Il en a fait voir de toutes les couleurs au régime de Macky Sall. Grâce à une jeunesse acquise à sa cause, le PROS (Président Ousmane Sonko) était à un jet de prendre le pouvoir. Mais il a laissé ses pulsions violentes le guider. Le maire de Ziguinchor se lance, ainsi, dans une campagne de résistance. À chacune de ses sorties, il appelait à manifester et défier les institutions. Ce qui va le perdre. Le 28 juillet 2023, les crimes de Sonko lui tombent dessus.

Le PROS est arrêté sur ordre du procureur. Ce qui sonne la fin du long projet qu’ils ont bâti. Sonko en prison et son parti dissous, il a brisé le rêve que les patriotes avaient. Ce parti, jadis, puissant n’est plus qu’une coquille vide qui cherche une coalition pour s’allier avec elle. Cette malédiction de Ousmane Sonko a aussi atteint Yewwi Askan Wi. Cette coalition est morte avec le déclin du maire de Ziguinchor. Née d’une union contre nature, de nombreux partis et mouvements, elle s’est imposée durant ces dernières années.

Mais depuis qu’elle est devenue la coalition de Sonko, elle a vu ses plus éminents membres partir. Il ne reste plus au sein de ladite coalition que des poids-plumes de l’opposition. Aucune base et aucune force politique, ils se sont servis du nom du leader de l’ex Pastef pour se relancer. Depuis que ce dernier est en prison, cette coalition peine à retrouver ses marques. YAW n’existe qu’à travers des communiqués. Sans le PROS, personne n’ose défier Macky Sall.

Si Sonko se retrouve dans cette situation, il ne peut s’en prendre qu’à lui. Dieu semble avoir tourné le dos à cet homme. Le monde s’effondre sur lui. Son emprisonnement est devenu une délivrance pour des sénégalais qui ne se battent plus pour lui. Son parti n’existe plus. Et pour couronner le tout, il ne peut plus faire partie de cette élection qu’il avait gagnée à l’avance. Son nom n’est plus sur le fichier électoral. Ce qui veut dire que Sonko a été effacé de la course présidentielle pour 2024.

Une malédiction née des nombreuses attaques de Sonko et ses affidés contre des personnes biens. Le patriote en chef a passé toute son existence à accuser les autres de ses malheurs. Nageant dans un monde de complot, il s’est attaqué à la République. La Police, la Gendarmerie, l’Armée et même toute l’appareil judiciaire ont subi les assauts du chef de l’opposition. Ces nombreux appels à manifester ont coûté très cher à la jeunesse. Mais aussi aux sénégalais avec les nombreuses scènes de vandalisme.

Ses partisans ont insulté toutes les personnes qui n’étaient pas avec le PROS. Une véritable dictature de la pensée. Les «Sonko boys» ont franchi la ligne rouge en insultant les Khalifes généraux. Tout le monde a entendu les insanités de Akhenaton envers les chefs religieux. Des attaques qui sont allées jusqu’à créer des divisions au sein des foyers religieux. Beaucoup se sont éloignés des patriotes. Depuis que Pastef a commencé à s’en prendre aux marabouts, les problèmes de Sonko se sont accrus. Voilà comment Sonko a réussi à se faire maudire.

Quand il appelle à des manifestations il y’a des morts. Quand Sonko organise un concert de casseroles, les morts s’accroissent. Même en prison, cette malédiction le poursuit. C’est quand ses partisans sont allés au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour chanter «Sonko name nanioula» (Sonko tu nous manque) que les Lions ont enregistré leur première défaite à domicile après leur sacre.

Le mythe Ousmane Sonko s’effondre. Depuis qu’il a précipité les jeunes à la mort, depuis que ses affidés ont fait des religieux une cible, il vit un véritable enfer. Son séjour carcéral devrait lui servir de temple pour méditer. S’il arrive à se sortir de ce guêpier, il sera un nouveau type de leader.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru