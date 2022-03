Sonko prépare la guerre avec…les jeunes qui vont mourir

C’est parti pour la seconde vague meurtrière lancée par Ousmane Sonko au lendemain des évènements sanglants de mars 2021 qui ont fait 14 morts. Et à l’approche de son audition, le suspect dans l’affaire de viol du sweet beauty lance un message voilé à ses partisans surtout les jeunes de se préparer à a résistance et peut-être à la mort, pour défendre sa personne. Ousmane Sonko compte-t-il sacrifier combien de vies pour sa soif du pouvoir ?

Dans une vidéo diffusée hier, le leader du parti Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF), parlant de sa prochaine audition par le doyen des juges, a lancé des appels à la résistance farouche. Sur le fond du dossier, Ousmane Sonko rappelle à ses partisans que « le dossier est vide et qu’aucun magistrat n’oserait l’incarcérer ». Et Sonko ajoute : « restez mobilisés et attendez nos consignes »…cela voudrait tout simplement dire que si un juge l’inculpe alors ce serait une injustice et aussi le début de la résistance.

« La résistance est un droit consacré par la constitution, et personne ne doit vous interdire de manifester » a dit Ousmane Sonko dans sa vidéo rendue publique hier. Sonko lance un message de paix en disant « restez chez vous, ce n’est qu’une audition » mais il termine par un message de guerre en disant « restez mobilisés et attendez les consignes ». Tout comme des consignes faites à un bataillon mobilisé aux frontières et qui n’attend que le feu vert pour envahir l’ennemi…

Cette vidéo ressemble étrangement à la vidéo d’avant son audition par le juge d’instruction lors de sa première audition en février 2021 après la levée de son immunité parlementaire. Il avait demandé à ses partisans de rester mobilisés et d’attendre les consignes puis il avait aussi ajouté que la « résistance est un droit ». Les mêmes mots reviennent aujourd’hui comme si le leader du Pastef préparait une autre manifestation avec des jeunes comme chairs à canon.

Sonko a soif de sang ! Depuis les locales où les résultats furent en faveur de Macky Sall, Ousmane Sonko a besoin d’inverser la tendance par des séquences de diabolisation du président Macky Sall. Et les manifestations sanglantes sont les premiers actes de la stratégie d’Ousmane Sonko. Et les arrestations, les dérapages et les « morts » contribueront à faire de Macky le « méchant » qui réprime son peuple et tue ses jeunes. Sonko en a besoin car Macky Sall engrange de bons points depuis le début de l’année 2022.

Macky gagne tout depuis janvier 2022 et cela ne plait pas du tout à Sonko qui est éclipsé. Le président de Benno Bokk Yaakaar a gagné les élections locales du 23 janvier 2022 ; et la victoire des Lions à la coupe d’Afrique des Nations de Foot, le 6 février dernier, a consacré aussi le régime de Macky Sall. Des jeunes ont fait de lui un héros le 22 février lors de l’inauguration du Stade Abdoulaye Wade. Et le 29 mars, le président Macky Sall a reçu des jeunes venus le remercier lors de la qualification des Lions à la coupe du monde de foot qui aura lieu au Qatar…

Et ce sont ses succès qui dérangent Sonko qui essaie de reprendre la main en profitant de son audition devant le doyen des juges. Dans le message « mesquin » de Sonko, l’appel à la mobilisation et à la résistance est manifeste. Et cet appel à la résistance de Sonko est assujetti à un autre jugement que le non-lieu. Comme l’a déjà dit un de ces partisans. « Si le juge ne prononce pas un non-lieu, on va brûler le pays » dixit Dame Mbodj membre du mouvement pour la défense de la Démocratie (M2D) et membre fondateur de la Coalition Le Peuple.

Ainsi le leader du Pastef appelle les jeunes à rester chez eux mais de ne manifester qu’au cas où il ne bénéficierait pas de non-lieu. Et il dit respecter les magistrats et leurs jugements. Mais Sonko ajoute aussi que « le magistrat n’est qu’un homme qui peut se tromper ». Pour sonko, les magistrats ne sont bons que lorsqu’ils rendent un jugement en sa faveur. Mais les perdants dans cette affaire ce sont les jeunes gens qui risquent de tout perdre dans cette guerre personnelle de Sonko.

