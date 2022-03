Le Pouvoir en danger : Macky s’accroche…Sonko veut l’arracher

Macky Sall et Ousmane Sonko…deux hommes de « chaos » aux mêmes ambitions

La politique sénégalaise tourne actuellement autour de deux personnages. Ousmane Sonko et le Président Macky Sall orientent le débat politique. Si le locataire du Palais ne s’en prend pas directement au leader du Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), son adversaire ne rate jamais une occasion pour lui envoyer des bombes. Malgré leurs divergences et leurs démarches différentes, ces deux « ennemis » ont les mêmes ambitions. Il n’y a que leur méthode pour y arriver qui diffèrent.

Décidément, le Président Macky Sall aime sa gestion solitaire du pays. Alors qu’il navigue entre ses fonctions de chef de l’Etat du Sénégal et Président en exercice de l’Union Africaine, l’homme refuse toujours de se faire aider. Et pourtant, il avait trouvé la bonne formule. Le commandant en chef annonçait la restauration du poste de premier ministre. Il avait même pris date pour procéder au remaniement. Mais depuis lors, aucun changement n’a été opéré au sein du gouvernement.

Pour ne pas être la risée après avoir manqué à sa parole, il compte nommer un PM après les élections législatives du 31 juillet 2022. Mais ce que le chef de l’Etat semble oublier, est que son gouvernement actuel est dans l’illégalité. Et selon certains constitutionnalistes, même les nominations en conseil des ministres ne sont pas légales car elles doivent être contresignées par le premier ministre.

Mais Macky n’en a cure de tous ces rappels. Il dirige le pays à son aise avec des ministres aussi nuls les uns que les autres. Cela n’étonne personne si le pays tangue dangereusement. Voilà pourquoi pour Ousmane Sonko, le chef de l’Etat est l’incarnation du diable en personne. A chacune de ses sorties, le leader de Pastef peint le locataire du Palais sous ses habits les plus sombres et lui attribue les adjectifs les abjectes.

Quand il s’agit de s’en prendre à Macky, Sonko ne met pas de gants. Il utilise des mots crus pour le qualifier. Mais le patron de Benno Bokk Yakaar n’est pas le seul que Sonko aimerait envoyer au trou. Même les prédécesseurs de Macky doivent passer sous la trappe si l’on suit le raisonnement de celui qui voulait fusiller tous les anciens présidents de la République du Sénégal. Contrairement au chef de l’Etat, Sonko utilise des propos injurieux pour qualifier toutes les institutions notamment la justice.

Ousmane Sonko, sous contrôle judiciaire, défie la justice en refusant d’aller signer. Il insulte les magistrats. Et pousse les jeunes dans les rues comme ce fût le cas lors de émeutes de mars 2021 qui ont fait une dizaine de morts à travers le pays. Ces méthodes peu orthodoxes ont fait de lui le leader d’une opposition qualifiée de radicale. Une image qui colle avec sa personnalité. Pour lui tous les moyens sont bons pour s’asseoir sur le fauteuil présidentiel.

Si Macky Sall fait dans l’illégalité et Ousmane Sonko dans la résistance ; ce n’est pas anodin. Les deux hommes ont la même ambition, le pouvoir. Le chef de l’Etat qui a goûté aux délices du pouvoir ne veut pas s’en séparer aussi facilement. Après des années d’opposition, le patriote en chef voudrait bien goûter aux privilèges présidentiels. Alors chacun utilise sa méthode pour réaliser son désir. Désir qui risque de les mener vers leur perte.

En fin de mandat, Macky Sall ne peut plus se présenter en 2024. La Constitution le lui interdit. A force de défier tout le monde, Sonko se fait détester de plus en plus. Ce désamour risque de leur couter gros, lui qui fait déjà face à tous les problèmes du monde. Alors nos deux larrons ont intérêt à adopter des attitudes républicaines.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru