Sonko se rapproche « dangereusement » du Palais

Après des jours d’accalmie, Ousmane Sonko revient au-devant de la scène médiatique. Le leader du Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) s’était muré dans un silence de cimetière. Il a fallu que celle qui l’accuse de viol, Adji Sarr, sorte de l’ombre pour voir Sonko revenir à ses habitudes. Une sortie qui révèle bien des choses. Au sein de la mouvance présidentielle, on est en train de modeler une nouvelle personnalité pour Sonko. Ce qui pourrait le porter à la tête du pays en 2024.

Décidément Ousmane Sonko et Adji Sarr sont liés plus qu’ils ne le pensent. Et tant que cette affaire de viol ne sera pas réglée, leurs liens ne seront pas défaits. Il suffit juste que l’un d’eux éternue pour que l’autre soit enrhumé. Les interviews de la présumée victime dans « Le Monde », RFI et Jeune Afrique ont fait rebondir le nouveau maire de Ziguinchor. Le vendredi dernier, il a, à son tour, accordé un entretien de plus 2 tours d’horloge à des confrères de la presse nationale. Il n’a pas ménagé son éternel rival, Macky Sall. De l’autre côté, cette sortie est commentée de tout bord.

Les membres de la mouvance présidentielle commencent à réagir après la sortie du Patriote en chef. Et c’est pour cogner sur Ousmane Sonko. Ces réactions produisent l’effet attendu par le député accusé de viol. Les sorties de certains membres du pouvoir profitent à Sonko. Désormais, il est au centre de l’actualité. Il surfe entre ses sympathisants qui le défendent bec et ongle. Et des Apéristes qui lui rappellent ces déboires judiciaires. Mais à force de traiter Sonko de prédateur sexuel, ils font sa promotion.

Si certains manigancent dans l’ombre pour Sonko, d’autres sont en train de façonner un nouveau Sonko pour qu’il devienne Président. Les attaques et les sorties inopinées, font désormais passer le nouveau maire de Ziguinchor de coupable présumé, à innocent au cœur d’un complot. Cet « acharnement » sur le dossier Adji Sarr-Sonko fait monter la côte du leader de Pastef qui tente de se refaire une santé politique après les émeutes de mars 2021. En français simple, on tente de faire de Sonko le prochain président de la République.

Les erreurs commises par les libéraux après l’exclusion, en 2008, de Macky Sall des rangs du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), sont en train d’être reproduites par le pouvoir. Leur diabolisation de Sonko a fait oublier à certains la nature véritable de cet homme. Des sénégalais sont prêts à élire le patriote en chef, lui qui voulait fusiller tous les présidents. La même personne qui avait appelée à une insurrection qui a coûté la vie à treize jeunes.

Le silence des défenseurs du pouvoir face à un Sonko qui monte en puissance. Et les attaques maladroites qui confortent l’idée d’un complot rallument la flamme de Sonko noyé dans le jacuzzi du « Sweet Beauty ». Comme Xibaaru ne cesse de le démontrer, la chute de Macky viendra de l’intérieur. Pour assurer ses arrières, il devient impératif pour Macky de réajuster son entourage. C’est ce même entourage qui lui a proféré des mauvais conseils pour radier Sonko de la fonction publique et en faire l’opposant radical tant adulé…

Mais quoiqu’il en soit, l’actuel maire de Ziguinchor gagne des points. Sa dernière sortie était bien calibrée. Il a réussi à faire oublier les déclarations d’Adji Sarr lors de ses dernières sorties et faire passer Macky comme un comploteur au cœur de la République. En continuant la stratégie de la victimisation, le leader de Pastef pourrait bien faire tanguer la balance en sa faveur pour 2024. Et tout ça par la faute de certaines responsables de Benno Bokk Yaakaar qui veulent juste plaire au « Patron ».

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru