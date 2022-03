Le faux prétexte de Macky pour éviter le PM…Un gros leurre

Les Sénégalais attendent la nomination du Premier ministre (PM) comme le prévoit la constitution. L’administration de tout un pays est bloquée par l’absence d’un premier ministre (PM). Tout décret du président Macky Sall et toute loi doivent être contresignés par le PM. Toutes les récentes décisions du Président attendent la signature du Premier ministre pour être exécutées. Pendant ce temps, le président de la République qui garde le silence et ses proches, se réfugient derrière l’approche des Législatives pour justifier l’absence du PM…De la poudre de Perlimpinpin vendue aux Sénégalais…

Macky Sall trompe encore les Sénégalais sur la nomination du Premier ministre attendue depuis le mois de décembre. Le président Macky Sall a lui-même accéléré la restauration du poste de PM en procédure d’urgence avec son assemblée nationale qui a adopté à une large majorité le projet de loi n°38-2021 portant révision de la Constitution. Avec 92 voix pour, 2 contre et 8 abstentions, les députés ont adopté le projet de Loi n 38/2021. L’Assemblée a restauré le Poste de Premier ministre. Le président de la République a promulgué la loi le 21 décembre.

Le ministre de la Justice Malick Sall devant les députés avait déclaré que « le redimensionnement consécutif à la restauration du poste de Premier ministre permet de codifier les rapports entre l’exécutif et le législatif par la rationalisation de moyens consécutifs à la responsabilité politique du gouvernement devant le parlement ». Et de son côté, le président Macky disait que « cette restauration, qui vient ainsi adapter l’organisation du pouvoir exécutif à un nouvel environnement économique et socio-politique, s’accompagne d’une nécessaire requalification des rapports entre l’exécutif et le législatif ».

Et depuis lors plus rien. Le président qui avait promis la nomination du PM après les élections Locales, traînent encore les pieds 50 jours après. Mais son entourage justifie l’approche des élections législatives ; Ainsi la nomination du PM qui devait être effective après les Locales est reporté après les législatives. Et le motif invoqué est d’éviter les frustrations des troupes qui pourraient rejoindre l’opposition ou fragiliser la mouvance présidentielle avant les Législatives.

Macky prend les problèmes d’aujourd’hui pour en faire des problèmes de demain. Le prétexte de la mouvance présidentielle n’est qu’un leurre jeté à la face des Sénégalais. Si la nomination du PM et le remaniement du gouvernement feront des frustrés qui pourront se retourner contre le président et Benno Bokk Yaakaar, ce même problème sera encore sur la table au lendemain des législatives avec la nomination du PM et le remaniement. Et ce sera encore plus grave car cette fois-ci les frustrés se retourneront contre la mouvance présidentielle lors de l’élection présidentielle de 2024.

Que veut cacher Macky Sall avec cette hésitation à nommer son PM et à remanier le gouvernement ? Selon certaines indiscrétions, le président est revenu sur sa décision de nommer un premier ministre. En un mot, Macky Sall ne voudrait plus d’un premier ministre, ni maintenant ni après les Législatives. Et selon plusieurs sources concordantes, le président se projette encore de réviser la constitution aux lendemains des élections Législatives (s’il obtient la majorité) pour enterrer définitivement le poste de premier ministre. Mais cela cache un autre projet…

Macky Sall n’a pas encore abandonné son projet « funeste » de briguer un troisième mandat anticonstitutionnel. Ses théoriciens lui ont vendu « le rêve d’un Sénégal radieux avec ses réalisations et des jeunes qui l’adorent ». Et le président a été convaincu par les résultats des Locales et les sympathies engendrées lors du sacre des Lions et l’inauguration du stade Abdoulaye Wade. Et tous ces facteurs ont poussé Macky Sall à revoir sa décision sur la nomination d’un PM qui pourrait obstruer sa marche vers un troisième mandat consécutif.

La Rédaction de Xibaaru