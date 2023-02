Sonko président en 2024, le Sénégal devient un Etat islamique…

Les Sénégalais jouent avec un feu dangereux qui risque de consumer tous les acquis qui font de notre pays, une terre de « Téranga ». Les Islamistes ne sont plus à nos portes, ils sont parmi nous, dans nos maisons et dans l’esprit de plusieurs d’entre nous qui scandent chaque jour « Sonko Mou sell Mi ». Le leader des Patriotes est celui par lequel les Islamistes vont s’installer dans notre pays et changer le cours des choses. Les Sénégalais ne semblent pas mesurer l’ampleur de la menace qui pèse sur notre pays. Ils sont prêts envers et contre tous à porter Sonko au pouvoir malgré les alertes sur le projet de société de Pastef…

Ousmane Sonko aura beau essayé de calmer le jeu et de vouloir afficher un autre visage plus rassurant de lui, il ne parviendra à tromper tout le monde. Ousmane Sonko est un Salafiste qui tient aujourd’hui à cacher son jeu. Etudiant à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB), Ousmane Sonko se distinguait déjà par sa proximité avec les milieux salafistes. La preuve, beaucoup de ses camarades universitaires d’antan qui ont à cœur des programmes fondés sur le Salafisme, sont les militants de la première heure de son parti…

C’est parce que tout le monde mettait à nu son accointance avec les Salafistes, qu’Ousmane Sonko qui méprise nos guides religieux, s’est vu contraint de faire acte d’allégeance au mouridisme. Ce qui montre à quel point il est un opportuniste. Si Ousmane Sonko a fait acte d’allégeance au mouridisme, ce n’est pas la conviction, la foi qui l’y conduisent, mais parce qu’il est prêt à tout pour devenir à n’importe quel prix, Président de la République du Sénégal.

D’ailleurs, personne n’a jamais vu Ousmane Sonko faire étalage du programme de son parti, PASTEF, qu’il entend dérouler une fois qu’il sera élu Président de la République du Sénégal. Le statut de PASTEF renvoie aux postulats d’un Etat islamique. Il a peur que cela se découvre, si jamais, il proposait aux Sénégalais quel type de société il comptait mettre en chantier, si jamais il était élu Président de la République.

Ousmane Sonko a beau vouloir se cacher, les gestes, les comportements ainsi que les déclarations de ses partisans montrent cependant ce que sera le Sénégal sous Ousmane Sonko. Il a été trahi par les comportements de certains de ses partisans relayés dans des vidéos et qui dévoilent son véritable visage. Des proches d’Ousmane Sonko ont dans une vidéo montré le vrai projet de PASTEF qui est d’instaurer un Etat islamique.

Une autre vidéo postée par Cheikh Thiam dit ambassadeur circule sur la Toile. Celui-ci alerte sur le danger que représentent Ousmane Sonko et PASTEF. Dans la vidéo ci-dessous, Cheikh Thiam qui se trouve aux Etats-Unis, dit avoir alerté depuis très longtemps sur Ousmane Sonko et les menaces djihadistes qui pèsent sur notre pays. « Le projet de Pastef est un projet salafiste, djihadiste et terroriste » dit Cheikh Thiam qui dit avoir quitté Pastef à cause de son projet de « spiritualité » dit-il dans les vidéos ci-dessous.

Récemment, un demeuré nommé Mohammed Diédhiou qui a été d’ailleurs arrêté par la police, avait lancé un appel à travers les réseaux sociaux pour demander que les vrais musulmans se dressent pour mettre fin à cet Etat impie et que soient conduites les vraies valeurs de l’Islam. Il promettait la géhenne à tous ceux qui seraient contre l’accession d’Ousmane Sonko au pouvoir.

Ainsi voici ce que sera la prochaine République du Sénégal, si Ousmane Sonko est élu Président. Les femmes seront forcément voilées et n’iront plus à l’école. Les femmes seront interdites de mèches, de « xessal » et même de vernis. La musique sera interdite. Les loisirs et les boîtes de nuit seront éliminés de notre espace. Et la charia sera appliquée…

A bon entendeur salut !

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn