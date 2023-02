Macky a chaud ! De gros obstacles bloquent son 3ème mandat

Pas de troisième mandat pour Macky…son projet bloqué en trois points.

L’élection présidentielle occupe une bonne partie des débats politiques. Plusieurs candidats se disputent le fauteuil de Macky Sall. Le chef de l’Etat fait tout pour forcer sa candidature. Mais il devra batailler fort pour faire partie de la course. A douze mois de la présidentielle de 2024, tous les signaux sont en défaveurs de Macky Sall. L’opposition lui mène la vie dure, la société civile est à fond dans la campagne contre le troisième mandat. Et maintenant ce sont ses alliés qui lui tournent le dos. Comme quoi il est tout seul dans son dernier combat.

Le peuple dit non à un troisième mandat moralement impossible

S’il y a quelqu’un qui ne veut pas lâcher son fauteuil, c’est bien le Président Macky Sall. Alors qu’il n’a pas encore donné sa position sur sa candidature à la présidentielle, ses hommes font tout pour qu’il fasse partie de la course. Mais un troisième mandat de Macky Sall n’est pas très bien vu par les sénégalais. Nombreux sont les voix qui se lèvent pour dire non à ce projet suicidaire. Le parti au pouvoir a beau gesticuler, mais le peuple veut changer de régime. Après plus de 10 ans au pouvoir, Macky Sall ne fait plus l’unanimité.

Depuis que le chef de l’Etat est aux commandes, il peine à résoudre les problèmes des sénégalais. Les prix des denrées de première nécessité continuent de prendre l’ascenseur. Le loyer reste toujours cher malgré les mesures prises par le gouvernement. Le secteur de la santé est toujours malade. Et la sécurité est devenue un véritable problème dans notre pays. En 11 ans de règne, le Président Sall n’a pas pu régler ces problèmes. Suffisant pour que le peuple tente l’aventure avec une autre équipe. Mais le bon profil fait défaut avec des candidats qui sont loin d’avoir les mains propres.

La société civile et l’opposition debout pour barrer la route à Macky

Ce qui ne donne pas pour autant à Macky Sall, le droit d’outrepasser la Constitution. « Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ». Si Macky veut aller au-delà de cette Constitution, il trouvera devant lui une société civile et opposition prêtes à l’arrêter. Et contrairement aux opposants, le collectif « Jamma Gën 3e mandat » a déjà investi le terrain pour faire comprendre les dangers de la troisième candidature de Macky Sall. Les camarades de Aliou Sané ne comptent pas lésiner sur les moyens de lutte.

Ce collectif est loin d’être novice dans la lutte contre les projets anticonstitutionnels. Il regroupe tous les acteurs majeurs des événements de juin 2011. L’un des plus connus est le mouvement Y’en a marre qui en a fait voir de toutes les couleurs à Abdoulaye Wade. Aidé par des opposants qui lorgnent le fauteuil présidentiel et un peuple en souffrance, ce collectif pourrait faire capoter le projet de Macky Sall.

Les alliés fuient le navire qui sombre

Le parti au pouvoir tente le tout pour imposer la candidature de leur leader. Abdoulaye Dieye, par exemple, cherche un million de signatures pour le « second quinquennat » du président. Mais les alliés du chef de l’Etat commencent à lui tourner le dos. À l’AFP, on fait tout pour que Alioune Sarr soit le candidat des progressistes en 2024. Aminata Mbengue Ndiaye ne fait plus l’unanimité au Parti Socialiste (PS). Nombreux sont ses camarades qui demandent à ce que leur parti se retire de Benno Bokk Yakaar. Et Idrissa Seck a été un peu plus clair dans son dernier discours. Le leader des oranges invite Macky à ne pas tenter le diable.

Au vu de tous ses éléments, le troisième mandat est devenu impossible. Macky Sall n’a plus la majorité qu’il faut pour défier le peuple. À part les forces de défense et de sécurité, il ne contrôle plus rien. Ces alliés le lâchent sur la route du troisième mandat. Le peuple réclame un changement. Et les théoriciens du chaos sont tapis dans l’ombre prêts à mettre le feu dans le pays pour le faire partir. Mais la grande question à se poser est de savoir qui aura les épaules larges pour succéder à Macky Sall ?

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru