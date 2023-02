Voici le projet que cache Pastef…Et ça fait très peur (regardez la vidéo)

Le projet caché de Pastef…un danger pour la cohésion sociale

Faire partir le président Macky Sall en 2024 et occuper sa place est le plus grand rêve de Ousmane Sonko. Mais le leader du Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) n’est pas prêt à réaliser son plus vieux. Ce parti de l’opposition avance des idéologies qui n’inspirent pas confiance aux sénégalais. Les idées nouvelles véhiculées par ce parti sont un véritable frein à son ascension. Le véritable projet des patriotes devient de plus en plus clair dans la tête des sénégalais qui s’en sont déjà fait une idée. Ce projet pourrait être un véritable danger pour la cohésion sociale de notre pays.

Pour être président, Ousmane Sonko devra déconstruire les idées que les sénégalais se sont faites de lui et de son parti. En effet, les sénégalais ont beaucoup de préjugés sur les patriotes. Rien que leur nom renvoie le plus souvent à la violence. S’ils ne tentent pas de s’opposer à Macky Sall dans la rue, ils s’attaquent à des piliers essentiels du vivre en commun. Des gens ont beau refuser de voir la vérité en face, mais il y a des membres de Pastef qui insultent les Khalifes généraux…

Et Xibaaru n’a cessé de les dénoncer. Si ce ne sont pas des insultes, le leader de ce parti est vu comme quelqu’un qui tente d’instaurer un Etat islamique au Sénégal.

Quand on entre dans la philosophie des patriotes, on se rend vite compte qu’ils ont une dent contre les confréries. A bien écouter le discours de Me Ngagne Demba Touré (voir vidéo), on voit que Pastef va dans le sens contraire aux habitudes sénégalaises. Ce responsable de Pastef a dévoilé le véritable projet de Pastef. « En réalité, notre projet, c’est de mettre fin à la vénération de l’homme pour la vénération exclusive de Dieu et point final », a-t-il déclaré. Cette phrase est un peu plus claire pour un parti qui n’a cessé de s’attaquer aux religieux.

Ce qui pose problème dans cette vidéo, c’est le mot arabe « Da’wa ». La « Da’wa » est une invitation aux non-musulmans à rejoindre l’Islam. C’est la technique utilisée par différents courants musulmans pour s’étendre. Et si ce mot est utilisé par un homme politique dans un pays à 95% de musulmans et une minorité d’autres religions, alors cela pose un énorme problème. Cette assertion de Me Ngagne Demba Touré est dangereuse mais elle est une insulte envers toutes les personnes qui vivent dans ce pays.

Non seulement, il devrait nous dire qui sont ces gens qui vouent une adoration à leurs semblables. Mais aussi en utilisant ce mot, il oublie que le Sénégal est un Etat laïc. A moins qu’ils (les patriotes) ambitionnent de changer l’article Premier de la constitution.

Et si l’article 5 du Statut de Pastef renvoie à cette assertion, Me Touré n’est pas le seul à avoir une telle pensée. Le projet de Pastef est un trou noir qui cache bien des secrets. Mais ils semblent vouloir régler le problème des confréries. Le développement d’un pays n’a rien à voir avec la liberté de culte. Depuis Senghor, personne n’a jamais autant attaqué les chefs religieux que Pastef. Ce parti a désacralisé la relation entre marabout et son disciple. Ce qui ne sera pas sans conséquence, le spirituel occupe une grande place dans le temporel au Sénégal.

Il serait très difficile de dire que Pastef ne veut pas faire du Sénégal un Etat islamique. Depuis son entrée en politique, le nom de Sonko a toujours été associé au salafisme. Pour mettre fin aux rumeurs, il s’est trouvé un marabout. Et si du côté des mourides qu’il trouve son Serigne. Mais il ne s’est jamais comporté comme un véritable talibé. Le patriote en chef a, à maintes reprises, outrepassé les recommandations du Khalife Général des Mourides.

Il est rare de voir le maire de Ziguinchor se prosterner devant les mausolées des défunts Khalifes. Pourtant en bon talibé, cela devait être un exercice facile. Mais quand on est de l’autre bord, on ne peut le faire. Car c’est considéré comme du shirk (associationnisme).

Beaucoup avaient alerté sur ce côté sombre de Pastef. Mais ils ont vite été taxés d’anti-Sonko. Mais avec le temps, tout finit par s’éclaircir. Si réellement ce parti a ces idées, Sonko ne verra pas les marches du Palais. Les confréries occupent une place centrale dans la configuration politique de notre pays. Ils sont incontournables dans la marche du pouvoir. De Senghor à Macky Sall, ils ont toujours eu leur mot à dire. Et ce n’est pas en 2024 que les choses vont changer.

Pastef a un véritable problème avec la communication. Les grosses têtes de ce parti trouvent toujours le moyen de se mettre à dos les sénégalais. Avec cette manière de faire, les patriotes risquent de rater la marche vers le Palais. Macky Sall et Ousmane Sonko mènent le Sénégal vers des lendemains sombres. Les propos dangereux que leurs souteneurs tiennent, risquent de mettre ce pays à feu.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru