Sonko rêve du Palais…mais Macky lui prépare une surprise très amère

Ousmane Sonko est déjà sur un nuage. Il se voit déjà au Palais. Les foules dans les rues, les cris de victoire avant l’heure et l’acharnement de ses partisans à braver les forces de l’ordre, permettent à Ousmane Sonko de croire qu’il sera le prochain Président de la République du Sénégal. Selon son proche entourage, « Ousmane Sonko a déjà un pied au Palais ». Mais c’est très mal connaître l’actuel locataire du Palais qui, tel un maître sorcier, prépare une mixture qui va foudroyer Ousmane Sonko…

Ousmane Sonko se voit tout beau. Et, il se met dans la peau du futur président de la République. Dans la tête du maire de Ziguinchor, il n’existe plus aucun obstacle qui puisse se dresser entre lui et le Palais de la République en 2024. Autrement dit, les portes lui sont grandement ouvertes pour 2024. « Xooleen Ousmane Sonko nu muy duggee bir Palais, cakaas giin, cakaas cakaas giin ». Cependant l’on craint fort qu’au lieu d’entrer dans le Palais, qu’il l’enjambe…

Pour cause, Ousmane Sonko est trop sûr de lui, car pensant que rien ne pourra lui arriver, car contrôlant la rue. Evidemment, une absurdité que lui et ses partisans sont les seuls à croire. Penser que Macky Sall est en train d’observer uniquement, et de lui laisser miraculeusement le champ libre en 2024, c’est comme entretenir un doux rêve qui risque de se transformer finalement en un pire cauchemar au moment du réveil.

Sûr que Macky Sall prépare le joker qui va éliminer Ousmane Sonko de la course, et le président ne laissera pas l’anarchie s’installer au Sénégal même si le leader de PASTEF est emprisonné… Ousmane Sonko encourt des peines d’emprisonnement dans des affaires judiciaires pendantes contre lui. Il y a son procès pour délit de diffamation qui va s’ouvrir dans quelques jours, et qui l’oppose au ministre Mame Mbaye Niang. Dans cette affaire, Ousmane Sonko s’est fait piéger lui-même.

Il avait pensé soulever un si gros lièvre, en annonçant qu’il avait des documents prouvant que le ministre Mame Mbaye Niang, selon un rapport de l’Inspection générale d’Etat, était responsable d’un énorme détournement au Programme de développement agricole et communautaire (PRODAC). Ousmane Sonko aime soulever des scandales du genre, pour se faire passer pour le grand champion dans la lutte contre la bonne gouvernance. Seulement, tout ceci n’est que la poudre aux yeux, d’autant que le maire de Ziguinchor ne fait que mentir car ne détenant aucune preuve dans tout ce qu’il affirme.

Sinon, pourquoi se rebiffe-t-il subitement, et est complètement paniqué depuis que Mame Mbaye Niang a déposé une plainte contre lui et que la date du procès a été fixée ? Ousmane Sonko court droit vers une condamnation contre Mame Mbaye Niang, surtout s’il refuse de se présenter à la barre, le jour indiqué pour la tenue du procès. Dans ce cas, il pourrait être déchu de ses droits civiques. Ce qui invaliderait sa candidature en 2024.

Ousmane Sonko court encore plus gros dans l’affaire qui l’oppose à Adji Sarr. Car là, c’est une affaire de viol. La sanction risque d’être trop lourde pour lui. D’autant que jusqu’ici, les arguments qu’il développe pour se sortir d’affaire dans ce dossier, apparaissent légers. Ousmane Sonko ne sait pas quoi faire, en réalité. Même s’il veut apparaître comme étant quelqu’un qui garde le contrôle, il reste comme étant un homme déboussolé. Contrairement aux apparences, Ousmane Sonko a perdu totalement le Nord.

D’autant que le Président de la République, de son côté se montre très intransigeant quant à sa volonté de maintenir l’ordre et de ne pas reculer face aux fauteurs de trouble. Macky Sall a bien dit qu’il ne laissera personne brûler ce pays. Et il sera vu comme un sauveur par la France dans cet espace francophone qui échappe à l’hexagone et dont le Sénégal serait le dernier bastion…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn