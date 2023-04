Sonko encore dans les problèmes…Il échappe à Mame Mbaye Niang et tombe sur…

Ousmane Sonko ne verra pas 2024. Et cela est encore d’actualité. A l’issue de son procès pour diffamation contre Mame Mbaye Niang, le leader de Pastef n’avait pas assez de preuves à charge pour faire condamner son protagoniste et se tirer d’affaires. En cherchant le buzz, il s’est jeté dans la gueule du loup. Une petite bêtise qui aurait pu faire de gros dégâts pour l’avenir de la coalition Yewwi Askan Wi. Absent du procès, il a été condamné. Toujours éligible, il n’est pas encore tiré d’affaire…

Seulement, si Ousmane Sonko s’en tire avec une condamnation avec sursis, ce qui ne le prive pas de la déchéance de ses droits civiques, il risque de pas avoir cette même chance pour l’affaire qui l’oppose à Adji Sarr. Et Aujourd’hui Yewwi Askan Wi est face à un grand problème…Qui pour remplacer Ousmane Sonko à la présidentielle de 2019 s’il n’échappe pas à l’affaire Adji Sarr ?

A Yewwi Askan Wi, malgré les candidatures multiples, on comptait sur une participation et finalement une victoire d’Ousmane Sonko face à Macky Sall. Ousmane Sonko va se faire exclure de l’élection présidentielle de 2024, et c’est lui-même qui a fourbi les armes qui vont le descendre. Ousmane Sonko doit s’en vouloir à lui-même…Après avoir été condamné pour diffamation, une autre affaire compliquée l’attend. C’est lui qui se rendait au salon Sweet Beauty la nuit en plein couvre-feu et y a été accusé de viols par une jeune masseuse.

Un autre procès se profile à l’horizon face à Adji Sarr. Et cette fois, c’est l’accusatrice qui doit apporter les preuves des viols répétitifs dont il est accusé. S’il n’a pas pu apporter les preuves de ses propos diffamatoires à l’encontre de Mame Mbaye Niang, rien ne dit que celle qui l’accuse fera de même. Adji Sarr semble s’être bien préparé et a dû bien garder ses preuves en lieu sûr. Certains demandent une audience à huis clos car des choses contraires aux bonnes mœurs pourraient être dites ou montrées…

A Yewwi Askan Wi, on ne sait plus où se donner la tête ? Cette coalition est dans tous ses états. Les leaders de Yewwi Askan Wi savent que le verdict rendu dans l’affaire PRODAC n’est qu’un avertissement par rapport à ce qui attend Ousmane Sonko dans le dossier qui l’oppose à Adji Sarr. Là, il s’agit d’accusations de viols répétitifs et menaces de mort. Qui pour remplacer Ousmane Sonko ? Certains parlent de Moustapha Sy et d’autres évoquent le nom de Birame Souleye Diop ou encore le nom de Bassirou Diomaye Faye.

Seulement, ni Birame Soulèye Diop ni Bassirou Diomaye Faye ne font le poids sur la scène politique nationale. Et, il se susurre que Moustapha Sy n’est pas intéressé par la présidentielle.

C’est la décadence de Pastef… La faute, à cause des maladresses d’Ousmane Sonko. D’ailleurs, les rangs de son parti commencent à se dégarnir avec des démissions constatées ces derniers jours. Les démissionnaires savent qu’Ousmane Sonko n’a plus la chance de devenir Président de la République. Bientôt Pastef va se disloquer, et il ne sera plus l’épouvantail qu’il paraissait être ces derniers mois. Pastef va entrer dans les rangs.

Ousmane Sonko a « tué » son parti à cause de ses déboires judiciaires. Il a voulu accuser ses adversaires en parlant d’un complot politique. Mais aujourd’hui dans les rangs de Pastef, il y a des militants qui ne sont plus convaincus par ses arguments de défense. Dans l’affaire Mame Mbaye Niang, ils avaient cru en Ousmane Sonko, lorsqu’il disait détenir des preuves qu’il allait brandir à la barre du tribunal. Ils ont compris finalement qu’il n’en était rien, après avoir constaté que finalement, Ousmane Sonko faisait du dilatoire en cherchant toujours un prétexte pour ne pas se rendre au tribunal.

Usera-t-il du même stratagème lorsqu’il sera appelé au tribunal pour son procès avec Adji Sarr. Ousmane Sonko est en train finalement de lasser ses militants, mais aussi tous les Sénégalais qui avaient de la sympathie pour lui.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn