Voici ce que Sonko doit impérativement changer…

Son éligibilité retrouvée…les choses que Sonko va forcément changer…

S’il y a une personne qui doit remercier le bon Dieu, c’est Ousmane Sonko. A force de faire la grande gueule, le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a failli se faire écarter de la présidentielle de 2024. Mais pour éviter des troubles, la justice sénégalaise a rendu un verdict d’apaisement dans l’affaire des 29 milliards du Prodac. Sauvé de justesse, le maire de Ziguinchor est obligé de faire des réajustements dans sa communication s’il veut atteindre le top départ pour 2024.

Le lapsus sur les 29 milliards du Prodac a failli coûter très cher au patriote en chef. Lors d’un point de presse, il avait accusé Mame Mbaye Niang d’avoir été épinglé par un rapport de l’IGE. Face aux enquêteurs, Sonko avait déclaré que ce n’était pas un rapport de l’IGE, mais de l’IGF. Malheureusement pour lui, il n’a pas pu démontrer ses accusations. Accusé de diffamation, le leader de Pastef a été condamné, jeudi, en première instance, à deux (2) mois de prison avec sursis pour les faits de diffamation et à 200 millions de FCFA de dommages et intérêts.

Une condamnation qui sauve Ousmane Sonko. Il garde tous ses droits civiques. Mais ce ouf de soulagement risque d’être de courte durée si Sonko continue de fouiller les poubelles de ses adversaires. Désormais, il devra faire preuve de tact. Sonko est condamné à arrêter les discours sur les personnes. Quand on vise le fauteuil présidentiel, on doit faire preuve d’une certaine maturité politique. Car les adversaires d’en face feront tout pour l’écarter de la course avant 2024.

Les sénégalais savent que le «Macky» est gangrené de ministres catastrophes. Ils n’ont pas besoin que Sonko le leur rappelle tout le temps. En continuant sur cette voie, Sonko peut être sûr qu’il n’atteindra jamais les marches du Palais. C’est ce comportement qui lui a valu la plainte pour diffamation de Mame Mbaye Niang. Parler de l’actuel ministre du Tourisme ne peut rien apporter à Sonko. Mais à force de passer toute son existence à calomnier ses adversaires, on finit par se perdre dans ses bêtises.

On se rappelle de sa dernière sortie malencontreuse sur la famille présidentielle. Le leader de Pastef avait déclaré que selon ses informations, Macky Sall, Marième Faye et leur fils Amadou Sall auraient engagé des nervis pour attenter à sa vie. Une précision était de trop. En tant que leader de l’opposition, Sonko pouvait simplement dire que « des nervis auraient été recrutés par des gens au sommet de l’État pour attenter à sa vie ». Voilà la communication d’un homme d’Etat.

Mais Sonko est dans l’euphorie. Sa communication catastrophique lui cause beaucoup de tort. Pressé de répondre au coup par des coups, il tergiverse toujours. Sonko a des personnes qui peuvent se charger de faire certaines tâches. Les grandes gueules de Pastef peuvent jouer le rôle de répondeurs automatiques pour sauver Sonko de sa bouche. Il a toujours séduit les jeunes par un projet et un programme. S’il dévie de son chemin, il se sera ridiculisé par les personnes qu’il combat.

Les discours incontrôlés de Sonko coûtent cher à l’opposition. Mais aussi à ses partisans. Sa condamnation à la prison aurait permis à Macky Sall de se lancer dans son projet fou de troisième mandat. Si Sonko est obsédé par la vengeance, il pourrait avoir l’obligeance d’attendre d’être au pouvoir pour poursuivre « voleurs » et « comploteurs ». Malheureusement, le leader de l’opposition fait partie des hommes politiques les plus têtus. Sonko ne peut s’empêcher de se mêler de choses qui ne le regardent pas. Voilà un homme qui vit de la manipulation.

Mais s’il s’aventure sur ce terrain, il sera fini. Et personne ne descendra dans les rues pour le sauver. Alors le leader de Pastef doit revoir sa communication s’il veut déboulonner le Président Macky Sall. Mais il faudrait d’abord que le maire de Ziguinchor s’extirpe de la plainte de Ahmed Khalifa Niasse. Et de l’affaire Sweet Beauté dans lequel il est accusé de viols et menaces de mort.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru