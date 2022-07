Ousmane Sonko ramasse les « restes » politiques de Macky Sall

Au Sénégal les gens ont une drôle de manière de faire de la politique. Des leaders mentent. Les actes qu’ils posent aussi mauvais qu’ils puissent être, leurs militants et sympathisants applaudissent. Le Président Ousmane Sonko (PROS) occupe sans doute, le haut de ce pavillon. Tous les actes posés par le PROS sont bénis par ses inconditionnels qui ne prennent plus le temps de peser le pour ou le contre. Tout ce qu’il reproche au Président Macky Sall est accepté pour le patriote en chef. Mais les choses commencent à changer et Sonko risque de payer forts les contre coups de ses incohérences.

Ousmane Sonko change de cap. L’homme qui prônait le changement est devenu tout le contraire de ce que les jeunes attendaient de lui. Éléments du système, il est devenu « copain-copain » avec ses ennemis d’antan. Sonko pactise avec toutes les personnes qu’il ne voulait pas voir en peinture. Stratégie ou manière de se faire élire ? Mystère. Mais ce choix divise les patriotes. Une rébellion silencieuse a éclaté au sein du parti des patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Les transhumants et les ratés de la République qu’il recueille, en sont les causes…

En effet, Ousmane Sonko marche sur les plates-bandes de Macky en ramassant tous les renégats de la classe politique. Une stratégie assez intelligente en sachant que le patron de Pastef ne prend que les gros morceaux abandonnés par le pouvoir. Mais le maire de Ziguinchor s’attire les foudres de son entourage. Depuis un certain moment, il est devenu un élément incontesté du système. Sonko s’est lancé dans une politique politicienne loin de la rupture qu’il prônait à ses débuts. Son compagnonnage avec Lansana Gagny Sakho, membre de l’APR et ancien DG de l’ONAS* fait jaser.

Cela se comprend que les patriotes aient des doutes sur cette personne. Lorsqu’il était dans les rangs de Benno Bokk Yakaar, cet ancien DG de l’Onas a toujours décoché ses flèches contre Sonko. Dans un entretien avec une chaîne de la place, il avait même traité le leader de Pastef de « trompeur ». Aujourd’hui, c’est cette personne qui reçoit Ousmane Sonko comme si de rien n’était. Sûrement que ce nouveau défenseur du maire de Ziguinchor se prépare au partage du gâteau quand Sonko sera au pouvoir.

Ce nouveau « griot » de Sonko l’a été pour Macky Sall. Sur les plateaux télé, il a eu à défendre le Président contre vents et marées. Comme par enchantement, il s’attaque à son ancien bienfaiteur après avoir été débarqué de son poste de DG de l’Onas. Une chose qui démontre clairement la petitesse de cet homme. Mais au Sénégal on a l’habitude de prendre des « ratés » de la République comme des héros.

Ce qui est dommage c’est qu’on accepte à Sonko ce qu’on reproche à Macky Sall. Quitter l’opposition et migrer vers le parti au pouvoir. C’est la voie de la transhumance politique la plus habituelle, mais le sens inverse existe aussi et personne n’ose en parler. Quand Sonko chemine avec Lansana Gagny Sakho, un ancien élément de Macky, on applaudit. Quand Barth recrute Capitaine, accusé d’être un traître à la nation, les Sénégalais ne disent rien. Mais si le chef de l’Etat en fait pareil, il est jeté en pâture aux chiens. Mais une chose est sûre, Ousmane Sonko est loin de valoir mieux que Macky Sall.

Si Macky Sall est accusé de plonger le Sénégal sous un régime dictatorial, Ousmane Sonko le mène tout droit vers le chaos. Le patron du Pastef pousse les jeunes vers l’affrontement avec les forces de défense et de sécurité. Les morts, il s’en soucie peu. Pire, ses partisans s’en prennent ouvertement aux chefs religieux de ce pays. Sur les réseaux sociaux, ils ont réussi à installer la peur chez les personnes hostiles au PROS. Et tout cela, sous le silence coupable de l’homme qui veut diriger ce pays en 2024.

Que l’on ne vienne plus nous parler de rupture. Comme un despote assoiffé de pouvoir, Ousmane Sonko est devenu pire que le système politique actuel combattu par les Sénégalais. Toute la « racaille » politique rejetée par Macky Sall se réfugie au sein de Yewwi Askan Wi pour ne pas être loin de l’homme qui pourrait diriger ce pays en 2024. Une suite logique pour qui connaît la politique Sénégalaise.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru

*ONAS (Office National de l’Assainissement du Sénégal)