Sonko reçoit un soutien vicieux…il est défendu par des « violeurs »

Décidément depuis l’arrivée d’Ousmane Sonko en politique, tout est permis. Le violeur est acclamé, le guide religieux insulté, le président menacé et la mort banalisée. Toutes nos valeurs sont piétinées quand il s’agit de Sonko. Et ce n’est pas tout avec ce personnage politique radical, violent, insulteur et menteur. Depuis qu’il est en prison, les scandales sur lui se multiplient. Et le dernier en date qui enfonce Ousmane Sonko, met en exergue un financement occulte venu du Qatar. Mais c’était sans compter sur le soutien d’un islamologue accusé lui aussi de multiples viols en France…

Tariq Ramadan islamologue suisse, petit-fils du fondateur des Frères musulmans est un personnage misérablement incroyable. Voilà un monsieur qui est un étranger et qui vit totalement hors du Sénégal, qui se permet de s’ingérer dans nos affaires internes. Tel un diable déchainé, poussé à avouer ses crimes, Tariq Ramadan s’en est pris à ceux qui accusent Ousmane Sonko de bénéficier de financements occultes en provenance du Qatar. C’est le monde à l’envers, ce personnage qui fait l’objet d’accusations de faits pourris, ose se mêler d’affaires concernant la politique intérieure sénégalaise, alors que personne ne l’a sonné.

De quoi se mêle-t-il donc ? Tariq Ramadan ne se donne pas de limite, il s’en prend à tous ceux qui au plan national, attaquent Ousmane Sonko. Pourquoi diable, lui un étranger tient-il à s’ingérer dans les affaires politiques intérieures sénégalaises en allant même jusqu’à menacer de poursuites en justice tous ceux qui déclarent qu’Ousmane Sonko bénéficie de fonds occultes du Qatar ? Laissez-nous rigoler. Sans trembler une seule fois, Tariq Ramadan soutient : « J’attaquerai en justice parce que ce qui se passe au Sénégal est quelque chose d’assez pervers politiquement. Quand on ne sait pas gérer la transparence démocratique, on crée la rumeur et on fait courir des bruits qui ne sont fondés sur rien ». Quel toupet de sa part !

Tariq Ramadan cherche à donner à la nation entière sénégalaise des leçons en matière de démocratie. Il se permet d’ajouter : « Moi, mon affaire c’est l’être humain et partout où il y a une injustice, je le dénonce. Au Sénégal, je n’ai pas pris parti pour un candidat mais j’ai pris parti pour principes, c’est qu’il doit y avoir une transparence, une alternance politique, ne pas jouer avec la loi pour un agenda politique. Et ça, je l’ai dit dans tous les pays du monde. » Il ne manquait plus que ça.

Tariq Ramadan aurait même pu revendiquer le droit de se faire inscrire sur les listes électorales et même de participer à la prochaine élection présidentielle en se portant candidat. Tariq Ramadan agit comme si, il ne veut pas que cette accusation formulée contre Ousmane Sonko n’aille loin et que certaines vérités soient découvertes.

Evidemment Tariq Ramadan montre tout son cirque parce que si cette accusation de financements occultes va plus loin, lui-même se trouve mêlé jusqu’au cou. Tout le monde sait que ce financement occulte dont bénéficie Ousmane Sonko provient de milieux salafistes. Ce financement provient du mouvement dénommé les Frères musulmans dont le grand-père de Tariq Ramadan en est le fondateur.

Entre Ousmane Sonko et Tariq Ramadan, existent des connexions. Les deux hommes sont mêmes liés à travers le destin. N’oublions pas que Tariq Ramadan est accusé dans de nombreux cas de viols. Comme par hasard, Ousmane Sonko est lui aussi dans une affaire de viol sur la jeune fille Adji Sarr au salon Sweet Beauté. Imaginez que le monsieur qui ne manque pas de suite dans les idées, se promenait la nuit en plein couvre-feu pour se rendre au Sweet Beauté. Après avoir nié qu’il ne connaissait même pas le salon, Ousmane Sonko confronté, a tout simplement déclaré qu’il s’y était rendu pour des séances de massage à cause d’un mal de dos.

On le dit, les lascars se croisent toujours à travers leurs chemins. Tariq Ramadan fait partie de forces salafistes qui veulent conquérir le Sénégal afin de faire main basse sur ses ressources naturelles et de profiter de sa position stratégique pour conquérir le reste de l’Afrique. Ce sont des individus qui n’ont aucune morale. La preuve, ils sont trempés dans des affaires de viols. Et devinez quoi ? Il y a cet avocat franco-espagnol qui lui aussi défend Ousmane Sonko et qui est poursuivi en France pour une affaire de viol.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn