Moussa Diop est fini…il se jette dans le piège des «mines de Diamants»

Revoilà MeMoussa Diop ! Depuis qu’il a quitté la société Dakar Dem Dikk (DDD), il vadrouille dans ses délires. Ces errements sans fondement risquent de lui coûter très cher. Le leader de «And Gor Yi Jotna» (AG/Jotna) est au coeur d’une sordide affaire de contrats miniers. Convoqué, il est à deux doigts de rejoindre Ousmane Sonko à la chambre zéro étoile. Si l’ancien membre de la coalition Benno Bokk Yakaar est dans cette situation, c’est parce qu’il est tombé dans un piège que tout juriste doté de raison aurait su éviter. Mais il s’est noyé dans la clarté dez diamants.

Me Moussa Diop ne s’est-il pas pris pour Ousmane Sonko ? L’ancien DG de DDD s’est lancé dans un jeu de déballage qui lui est fatal. En conférence de presse le week-end dernier, l’ancien directeur général de la société de transport a accusé, «preuves à l’appui» le président de la République Macky Sall et son ancien ministre des mines et ex-allié, Aly Ngouille Ndiaye, d’avoir délivré au groupe Mimran une autorisation d’exploiter une mine de diamant, au nez et à la barbe du peuple sénégalais.

Des errements qui ont fait réagir toutes les personnes qu’il a cité dans cette affaire. Aly Ngouille Ndiaye et Jean Claude Mimran ont tous démenti Moussa Diop. Loin de s’en arrêter là, l’ancien ministre de l’Intérieur a porté plainte contre l’avocat et candidat à la présidentielle. De graves accusations qui ont fait réagir le Procureur de la République. Il a été convoqué à la Sûreté urbaine pour «présentation immédiate». Et faut dire qu’il n’est pas prêt de continuer la campagne pour 2024.

Me Moussa Diop n’a pas dit la vérité sur cette affaire. Tout ce qu’il a dit est complètement faux. Le Président ne délivre pas de titres miniers de reconnaissance. Le Sénégal n’est pas une zone où le diamant est exploité. Et celà, les experts en la matière l’ont clairement fait savoir. En tant qu’avocat, Moussa Diop n’est pas sans savoir qu’une information se vérifie avant d’être mise sur la place publique. Avant de jouer à être Ousmane Sonko, le candidat à la présidentielle aurait dû remuer la langue sept (7) fois avant de l’ouvrir. En voulant danser plus vite que la musique, il s’est fracassé la tête sur les roches diamantaires.

Mais si Me Moussa Diop s’est retrouvé dans une situation aussi inconfortable c’est parce qu’il a été très gourmand. Il était tellement pressé de noyer le scandale des fonds qataris qu’il n’a pas vu le piège. En voulant étouffer l’affaire des 12 milliards du Qatar, il s’est embourbé dans une mare de mensonges. Le contre feu qu’il a tenté d’allumer s’est éteint comme un feu de paille. La personne qui lui a remis ses documents voulait tout faire pour l’envoyer en prison. Et il a réussi. Le candidat à la présidentielle est placé sous mandat de dépôt après sa convocation par la Sûreté urbaine. L’homme est poursuivi pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles.

Mais il n’y a que Moussa Diop pour tomber dans un piège aussi bête. Comme avocat, il n’est pas trop futé. D’ailleurs, c’est ce qui explique qu’il n’a jamais remporté un procès majeur. Son passage à Dakar Dem Dikk prouve combien il est bête. Ces décisions et son inefficacité ont coûté cher à la société à la société nationale de transport. Viré de la boîte, il a même tenté de saisir les comptes de DDD. Car selon lui, son prédécesseur avait bloqué ses indemnités. Sa destitution à la tête de Dakar Dem Dikk, il le vit très mal. C’est ce qui l’a poussé à faire de son bienfaiteur un ennemi.

Mais ce dossier risque de faire des victimes collatérales. Si Moussa Diop tombe, il emportera avec lui l’identité de son «informateur». Cet homme sera tôt ou tard démasqué. Bougane Gueye Dany devrait aussi surveiller ses arrières. Depuis l’éclatement de cette affaire, il semble vouloir s’approprier cette «découverte» de diamants. «Une exploitation clandestine est-elle déjà en cours, confirmant ainsi les indices de diamant préalablement évoqués à Wassangara et Karakaena (dans le département de Saraya, région de Kédougou), ainsi qu’à Kéniéba (commune de Médina Foulbé, région de Bakel), depuis déjà deux ans», s’est interrogé le leader de Gueum Sa Bopp.

En attendant de voir où cette affaire va nous mener, Me Moussa Diop peut renoncer à sa candidature. Cette affaire de diamants va signer la fin de son aventure politique. Me Amadou Sall avait été arrêté pour moins que celà alors qu’il était avocat de Karim Wade. Les graves accusations de l’ancien DG de Dakar Dem Dikk ne resteront pas impunies. Le leader de «And Gor Yi Jotna» (AG/Jotna) va s’éviter une humiliation pour la présidentielle du 25 février 2024.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru