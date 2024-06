Sonko recycle un ministre « perroquet » de Macky…un grand parleur qui

Ousmane Sonko aime les bons orateurs, les fieffés harangueurs et surtout les mythos qui le font rêver avec leur « PROJET » qui ne voit jamais je jour. Un ministre sous Macky pendant plus d’une décennie qui a une langue bien pendue, a été recyclé dans le nouveau gouvernement de Sonko. Le chef du gouvernement a sans doute été hypnotisé par les paroles mielleuses de ce ministre qui aujourd’hui, à la tête d’une station ministérielle, accuse son ancien patron Macky Sall d’avoir frôlé la catastrophe et menace des industriels qui ne font que réclamer leurs droits. Voici un ministre-la-gaffe récyclé par Ousmane Sonko.

Le jour du départ de Macky Sall pour son exil marocain, Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a nommé son premier ministre en la personne de Ousmane Sonko. Ce dernier veut absolument la rupture pour le Sénégal qui a été sous pression pendant les 12 années de règne de Macky Sall. Sonko s’ouvre aux experts dans tous les domaines pour lancer sa politique de rupture. Le vendredi 05 avril 2024, Sonko rend public son gouvernement de 25 ministres dont 4 femmes. Parmi ces ministres, un ancien ministre conseiller de Macky Sall. Il vient d’être recyclé par Sonko et occupe un ministère plein.

Ce nouveau ministre de Sonko avait été appelé par le Président Macky Sall et nommé ministre – conseiller en 2012 avec les portefeuilles de l’Industrie et de l’Agriculture. Il conseillait l’ancien Président sur les questions liées au secteur agricole et industriel et participait à des projets tels que la conception du volet du PSE destiné à la formation professionnelle. Ce nouveau ministre de Sonko fut aussi directeur général du centre de recherche et de développement du groupe Nestlé. Ce ministre qui n’a pas limite dans ses prises de paroles, vient de menacer des industriels qui ne font qu’exprimer leurs droits par des prises de position.

Nommé dans le gouvernement de Sonko, ce ministre qui disait avoir des solutions dans plusieurs domaines, parle plus qu’il n’agit. Deux mois après son installation en tant que ministre, cet grand intello n’a encore rien fait allant de la sens de la souveraineté alimentaire. Toutes ses sorties sont ponctuées d’attaques à l’encontre d’un ancien président et d’un ancien gouvernement. Le ministre est attendu sur le concret et non sur les critiques envers ses prédécesseurs.

« Nous nous sommes rendus compte, pendant la période Covid, que le Sénégal a failli frôler la catastrophe. La crise sanitaire mondiale a mis en lumière les vulnérabilités économiques du pays…À partir du moment où vous n’arrivez pas à produire ce que vous consommez, en réalité, vous n’êtes pas indépendants. Il est ainsi important de réduire la dépendance alimentaire vis-à-vis des importations, un objectif crucial pour le gouvernement » a dit le ministre invité d’une radio de service public.

Mais les internautes ne l’ont pas raté et lui ont rappelé son objectif principal

Nettétou : « Mr le ministre tout cela, nous le savons déjà. Nous attendons de vous des résultats, des vrais, tout ce blablabla n’a aucun sens »

Daouda : « Il faut dire la vérité aux sénégalais et reconnaître que vous avez pas les moyens de votre politique bande d’incompétents »

Jarga Diop : « Il était le conseiller de l’ancien régime et il est aussi bien comptable que les autres dans ce cas. »

Et pour le cas précis de la baisse des prix, le ministre n’a pas ménagé les meuniers. Ces meuniers, représentés par l’Association des Meuniers Industriels du Sénégal (AMIS), ont refusé d’appliquer les nouveaux prix, arguant que cela les forcerait à vendre à perte, mettant ainsi en péril leur viabilité financière. Ils estiment que le coût de production actuel ne permet pas de réduire les prix sans affecter leur rentabilité. En réponse à la résistance des meuniers, le ministre a décidé de renforcer les contrôles au sein des minoteries pour s’assurer de la conformité aux nouvelles réglementations. « Des mesures coercitives pourraient être prises pour obliger les meuniers à respecter les nouveaux prix » selon le ministre.

On attendait la rupture de ce gouvernement…et non la force.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn