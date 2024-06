Sonko et Diomaye sous tension…un ministre panique et tremble

Chaque jour, il y’a toujours de nouveaux dossiers au Sénégal. A ce rythme, le nouveau régime aura du mal à matérialiser le PROJET du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Le Président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko foncent dans un piège qui a été fatal à Macky Sall. L’ancien président a beaucoup souffert avec la pandémie de la Covid-19. Et si les Patriotes continuent sur la voie qu’ils ont prise, ils ne trouveront que déception au bout.

Le Covid-19 refait surface. Et c’est dans les bagages des pèlerins que des cas ont été détectés. Des tests ont confirmé des cas positifs au coronavirus chez des sénégalais en provenance d’Arabie saoudite. Les taux varient entre 20 et 60 % de cas positifs selon les vols. A l’AIBD (Aéroport International Blaise Diagne), un important dispositif sanitaire est mis en place pour le dépistage et la prise en charge des cas. Dans un communiqué, le ministère de la Santé a formulé des recommandations qui font déjà penser au pire.

«Nous appelons les populations à éviter d’organiser pour le moment, des cérémonies de rassemblement pour accueillir leurs parents ou proches qui viennent d’effectuer le pèlerinage aux Lieux saints de l’islam, surtout ceux qui sont positifs au coronavirus», a recommandé les services du ministre de la Santé, Ibrahima Sy, entre autres mesures. Un communiqué qui a fait réagir le Dr Abdoulaye Bousso. Cette figure de lutte contre la pandémie de la Covid, a invité les nouvelles autorités à plus sérénité. Car selon lui, une crise n’existe pas encore au point d’affoler tout le monde.

Effectivement, il n’y a pas encore lieu de s’affoler. Et tout ce vacarme du ministère de la Santé n’a pas lieu d’être. Ibrahima Sy et ses services sont en train d’alarmer les populations pour rien. Ce qui attire négativement le regard sur le Sénégal. Le Coronavirus n’a jamais disparu. Rien qu’au mois de janvier, le même ministère avait alerté sur des cas de Covid-19. Et tous les services de santé savent que les pèlerinages sont le lieu où toutes sortes de virus sont transmises. Mais tout se gérait sans aucun problème. Il n’y avait pas lieu d’interdire les rassemblements pour accueillir les pèlerins.

Cet excès de communication risque de coûter cher aux pèlerins et leurs familles. À tort ou à raison, le ministère a réussi à stigmatiser les pèlerins, et transformer une situation normale en «crise sanitaire». Une erreur que Macky Sall et son ministre de la Santé avaient commise. En parlant de «cas importé», les sénégalais de l’extérieur étaient indexés comme étant les vecteurs du virus mortel. La suite, tout le monde la connaît. Et l’économie du pays en a payé un lourd tribut.

Pendant que les sénégalais étaient confinés chez eux, des hommes de l’ancien régime se sont bien servis dans les 1000 milliards du Covid. Une erreur que le président Bassirou Diomaye Faye doit éviter. Ce nouveau gouvernement ne doit pas tomber dans les bêtises du régime précédent. Les hommes du «Macky» avaient confiné les sénégalais dans des couvre-feux stressants. Et des interdictions de rassemblement qui avaient fini par étouffer les jeunes. Si le nouveau régime se lance dans cette voie sinueuse, il risque de créer des situations embarrassantes.

Le PM Sonko doit retenir son ministre de la Santé. Ce communiqué était une véritable catastrophe. Chaque alerte doit être triée, vérifiée, évaluée en fonction des risques et jugée comme nécessitant une éventuelle intervention. Pour le moment, le Sénégal est loin du seuil critique. Et les nouvelles autorités doivent prier pour que nous n’atteignons pas ce niveau. Car les sénégalais ne croient plus en cette maladie. Au temps de Macky Sall, les patriotes ont toujours parlé de complot. Certains avaient même remis en cause cette pandémie.

Le Président Diomaye et Ousmane Sonko doivent refuser de s’accrocher à cette «fausse» crise. Il n’y a rien d’alarmant qui devrait changer les habitudes sénégalaises. Les autorités doivent rester concentrer pour prendre en charge les premières infections pas du tout alarmantes.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru