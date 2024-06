Macky et Marème Faye en colère…Mimi accuse et Amadou Ba menace

Les nouvelles qui nous parviennent de Marrakech ne sont pas bonnes. L’ancien couple présidentiel du Sénégal qui a élu domicile dans un Riad cossu, est l’objet de railleries et d’accusations. Le Président Macky Sall qui a rendu le tablier et les clés du Palais à son successeur depuis le 02 avril, y vit une retraite paisible avec sa femme et ses enfants dont un qui étudie aux Etats Unis. Et cette retraite vient d’être chamboulée par des informations qui viennent du pays qu’ils ont dirigé pendant 12 ans. L’ancien président fait face à une rébellion dans son parti et l’ancienne première Dame est accusée de recruter des insulteurs publics chargés de s’en prendre aux nouvelles autorités…

Les revoilà au cœur de l’actualité politique au Sénégal. Macky Sall et Marème Faye Sall, l’ancien couple présidentiel avait quitté précipitamment le Sénégal dans la journée du mardi 02 avril pour mettre à l’aise les nouvelles autorités. Ils se sont installés dans le Royaume Chérifien, plus précisément à Marrakech, au pied des montagnes de l’Atlas, dans une agglomération qui s’est imposée comme la capitale incontestée du tourisme au Maroc et qui compte plus d’un million d’habitants. Macky et son épouse se la coulaient douce jusqu’à ce que des informations viennent perturber la quiétude du Riad.

Cette nouvelle a mis en colère Macky Sall. Son parti est au bord de l’implosion. Des membres de l’Alliance Pour la République (APR) de la zone du Fouta ne veulent plus entendre parler de Macky Sall. Il est considéré comme un traître. « Macky Sall nous a tous trahis, nous les responsables et militants du parti [Apr]. Il a fait libérer nos pires ennemis en pleine guerre en sacrifiant son propre candidat », glisse, en off the record, un ancien directeur général d’une grande société nationale qui affiche son ambition de poursuivre son combat politique auprès d’Amadou Ba, le candidat trahi par Macky Sall.

Il jure de « ne jamais lui pardonner » cet acte. « Pire, il nous a lâchés comme des moins-que-rien, quelques minutes après la passation du pouvoir avec son successeur pour prendre son vol, alors qu’en bon manager, il devait d’abord rassembler ses troupes, les rassurer avant de partir. Mais au lieu de tout cela, Macky est parti comme si de rien n’était. Et pire il est allé travailler pour le président d’un autre pays. Il n’a pas connu un seul jour de chômage au moment où nous vivons la galère et la chasse aux sorcières » conclut ce grand responsable politique du Fouta.

Et ce désamour ne vient pas seulement du Fouta mais de Saint-Louis, Dagana, Richard-Toll, Kaolack et Fatick dans le fief de Macky où le maire Matar Ba n’a pas répondu à la remobilisation de l’APR. A Dakar et Thiès, le Parti APR de Macky est quasi inexistant. L’un des plus grands défenseurs de Macky Sall qui se trouve à Thiès ne pèse pas grand-chose dans la capitale du Rail. Abdou Mbow a perdu toutes les élections à Thiès depuis 2019 et pourtant il est le président du groupe parlementaire de BBY…Des situations qui ont créé des frustrations et aujourd’hui des rebellions au sein de l’APR.

Une autre nouvelle qui a mis le couple présidentiel en colère, c’est cette accusation à l’encontre de Marème Faye Sall. L’ancienne première Dame est accusée de recruter des insulteurs pour régler ses comptes. « Depuis son exil marocain, Marème Faye, l’ancienne première dame serait derrière des insulteurs du genre de Diéguy Diop, soi-disant responsable APR de Saint Louis qui n’a jamais eu aucune responsabilité en 12 ans du régime de Macky Sall. Sauf celle de débiter des insanités envers des cibles que lui désigne Marème Faye qui ne digère toujours pas de n’être plus aux commandes de l’Etat du Sénégal » selon des femmes de la coalition Mimi 2024.

Et ce qui irrite encore plus le couple présidentiel c’est ce mandat d’arrêt international réclamé par certains sénégalais contre Macky Sall : « Contre l’impunité des crimes politiques et économiques commis par le Président Macky Sall, un mandat d’arrêt international doit être émis par les nouvelles autorités du pays afin d’entamer la procédure de son extradition au Sénégal. Il a passé tout son temps à opprimer, à mépriser et à manquer de respect aux sénégalais qui lui ont tout donné. Ce monsieur a du sang sur les mains et c’est pourquoi Le vaillant peuple Sénégalais attend impatiemment son retour pour faire face à la justice » selon une pétition initiée par Boubacar Sèye, président de Horizon sans Frontières (HSF).

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn