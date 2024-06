L’APR chasse Macky du Fouta…Il est vomi à Saint-Louis et Dagana

Est-ce la fin du titre foncier de Macky Sall dans le Nord du Sénégal ? Les choses bougent depuis sa fuite en avant au Maroc et sa haute trahison avec sa soumission à un chef d’état étranger dès le lendemain de sa passation de service avec son successeur. Depuis l’extérieur, l’ancien chef d’état qui a conservé la tête de son parti après avoir trahi son candidat à la présidentielle, tente de remobiliser ses troupes…en vain. Les dernières tournées menées par ses émissaires ont été un fiasco. Et aujourd’hui, des bruits de rebellion se font entendre dans l’APR au Nord du pays dans ce qu’il nomme son titre foncier politique.

Macky Sall perd sa base politique. Il fait face à une crise sans précédent dans son parti. En partant s’installer au Maroc, Macky Sall pensait laisser un bétail électoral qui allait répondre à tous ses caprices. Mais l’ancien président fait face à une rébellion interne menée par ses anciens partisans qui se sentent trahis. Surtout ses militants du Fouta qui ont du mal à comprendre les derniers choix de leur leader. Ces militants du département de Kanel, de Podor (à la porte du Fouta-Toro), de Matam puis de Saint-Louis et Dagana viennent de dire Non à Macky Sall, à son beau-frère, Mansour Faye, à Oumar Sarr et au président de l’Assemblée nationale Amadou Mame Diop.

Les dernières informations en provenance du Nord du Sénégal ne sont pas reluisantes pour l’avenir de l’Alliance Pour la République (APR). Des responsables politiques de l’APR du Fouta, de Saint-Louis et de Dagana veulent prendre leur nouvelle responsabilité en réponse à l’appel de l’ancien candidat de l’APR à la Présidentielle. C’est « Macky dégage » à Fanaye, à Ndiayenne Pendao à Ndioum, des militants du village de village de Dondou (commune de Bokidiawé). Ils ne veulent plus voir Macky Sall en photo. A Dagana, des militants de Oumar Sarr qui avait rejoint l’APR ont annoncé leur démission. La rébellion s’est étendue à Richard-Toll dans le fief de Amadou Mame Diop

Macky Sall, nouvel employé de l’Elysée après 12 ans à la tête du Sénégal a perdu son titre foncier par sa trahison. Les Foutankés républicains ont crié leur ras-le-bol et des voix venues de Saint-Louis annoncent aussi leur dégoût de l’APR. Le maire APR Mansour Faye, beau-frère de Macky Sall cherche à limiter les dégâts. Mais les militants sont déterminés à tourner le dos à Macky Sall qu’ils considèrent comme un traître au premier degré. « Il a soutenu nos pires opposants, délaissés tous les militants qui s’étaient sacrifiés pour l’APR et ensuite il va tranquillement s’installer à Marrakech au Maroc » dira l’une des militantes en colère.

Ces militants qui se disent déjà « ex militants de l’APR » cherchent un cadre politique qui répondrait à leurs aspirations. Plusieurs de ces militants ont été approchés par les émissaires de Sonko. « Le chargé des structures de Pastef était en tournée dans le département et il nous a approchés. Des représentants de la Cojer, du MEER, du Réseau des enseignants républicains et de la Convergence des femmes républicaines ont été contactés. Mais ces militants veulent autre chose que de se noyer dans Pastef ou mourir avec Macky Sall. L’Appel de Amadou Ba a changé beaucoup de choses »

Amadou Ba est-il le nouveau réceptacle des déçus de l’APR ? Son appel à une nouvelle responsabilités a eu des échos dans le Fouta, à Dagana, Richard-Toll et Saint-Louis. Le titre foncier politique de Macky Sall va-t-il basculer dans l’escarcelle de l’ancien candidat trahi par Macky Sall ? Amadou Ba est sur toutes les lèvres des grands responsables politiques qui faisaient la fierté de l’Alliance pour la République (APR). Ces derniers ne supportent pas la trahison de Macky Sall et espèrent conserver leur unité dans une nouvelle entité.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn