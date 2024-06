Alioune Ndoye : « Sonko et Diomaye sont rattrapés par la réalité du pouvoir »

Le 24 mars dernier, Bassirou Diomaye Faye remportait la Présidentielle. Trois mois plus tard, certains restent dubitatifs sur les premières réalisations des nouveaux gouvernants. Parmi eux, Alioune Ndoye, maire de Dakar-Plateau et ancien ministre de la Pêche et de l’Environnement sous Macky Sall. Concernant la baisse des prix, il estime que le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko sont très loin d’avoir réalisé les promesses qu’ils avaient tenues.

Pour l’ancien ministre, les nouveaux gouvernants ont été rattrapés par la réalité du pouvoir. « On a baissé quoi ? Ce sont des mesurettes qui s’imposent à eux et qui démentent ce qu’ils disaient quand ils étaient dans l’opposition. Aujourd’hui, ils sont rattrapés par la réalité du pouvoir. Ils devraient plutôt applaudir par rapport à ce qu’ils ont trouvé et ce que les gens faisaient », a déclaré Alioune Ndoye ajoutant qu’il s’attendait à une baisse des prix plus construite et mieux préparée.

Également, pour Alioune Ndoye, le nouveau gouvernement ne devait pas seulement se limiter aux denrées. « Aujourd’hui, le Sénégalais s’attend aussi à la baisse du prix de l’essence, de l’électricité, qui coûte assez cher, de l’eau… Ce n’est pas uniquement trois à quatre produits de première nécessité, car tout est lié. La réalité, c’est que l’actuel régime a été élu grâce à ses promesses mirobolantes qui, selon eux, n’étaient pas faites simplement parce que nous n’avions pas la volonté politique et puisqu’eux ont cette volonté politique, et que ça fera bientôt cent jours qu’ils sont à la tête de notre pays, il faut que ces promesses deviennent une réalité », lance-t-il dans des propos rapportés par Seneweb.

Pour terminer, Alioune Ndoye a utilisé un mot cher à Ousmane Sonko, « focus », pour inciter le gouvernement « à travailler ». « J’invite les nouvelles autorités qui ont la confiance des Sénégalais à faire focus, comme ils aimaient le dire, sur ce travail pour donner satisfaction à la population, au lieu de chercher à chaque fois de petits poux, de faire la politique politicienne qui nous retarde vraiment ».