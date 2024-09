Sonko se perd dans son rôle d’opposant…Diomaye le sauve de Benno

Le président Bassirou Diomaye Faye veille sur son premier ministre. À chaque fois que le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) se trouve dos au mur, le locataire du Palais trouve la bonne formule pour le tirer d’affaires. Refusant de se débarrasser de ses habits d’opposants, Ousmane Sonko a failli tomber dans le piège de Benno Bokk Yakaar. Fort heureusement pour lui, Diomaye l’y a sauvé.

« Chassez le naturel, il revient au galop ». Voilà un proverbe qui trouve tout son sens chez Ousmane Sonko. Depuis qu’il est nommé premier ministre, il ne change pas ses attitudes d’opposant. À chacune de ses sorties, les sénégalais se rendent compte que le leader du parti Pastef ne changera pas. Ce mercredi, il a rencontré le personnel de la primature. Mais en écoutant le bras droit de Bassirou Diomaye Faye, on sent nettement qu’il demeure un éternel opposant. Parlant de la motion de censure déposée par les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar, il est passé complètement à côté de la plaque.

Le Premier ministre a minimisé l’initiative de l’opposition, assurant qu’aucune motion de censure ne serait déposée avant le 12 septembre. Il a même ajouté qu’après cette date, ceux qui s’acharneraient à déposer une telle motion, « auront autre chose à faire que d’être députés à l’Assemblée nationale ». Un discours digne du chef de l’opposition radical. Et non du chef du gouvernement. L’ancien maire de Ziguinchor ne le sait sans doute pas mais ses prises de positions affaiblissent l’Assemblée qui est une institution.

Ousmane Sonko s’est illustré en voulant devenir le seul Premier ministre qui va organiser sa Déclaration de politique générale (DPG) devant une assemblée populaire. Pour éviter toute crise institutionnelle, l’Assemblée est allé jusqu’à faire le toilettage de son règlement intérieur, ce dans l’unique but de voir Sonko s’adonner à cet exercice. Mais à leur grande surprise, les députés n’ont toujours pas vu l’ombre du premier ministre. Pis, celui-ci prédit dèja la fin de la quatorzième législature. Et tout ce que dit Sonko finit par se réaliser. Il a été le premier à annoncer que les présidents du CESE (Conseil Économique Social et Environnemental) et du HCCT (Haut Conseil des Collectivités Territoriales) seraient virés.

Quelques heures après, le décret tant attendu est publié. Ce même Ousmane Sonko annonce qu’il n’y aura pas de motion de censure. Et un décret présidentiel convoque l’Assemblée en session extraordinaire. Après avoir joué au chef de l’opposition radicale avec les députés de la majorité, le premier ministre est sauvé par le président de la République. Le commandant en chef a sorti la grosse artillerie pour éviter au leader de Pastef d’être destitué. Le tandem est vraiment en train d’en faire voir de toutes les couleurs à l’Assemblée.

Pour contourner la motion de censure, Diomaye use de l’article 84 de la Constitution. «L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale d’un projet ou d’une proposition de loi est de droit si le Président de la République en fait la demande» (article 84 de la Constitution). Avec cette décision, le chef de l’Etat va gagner du temps jusqu’au 12 septembre, date à laquelle il pourra dissoudre I’Assemblée nationale. En analysant l’ordre du jour, il est clair que le président veut jouer sur le temps.

La Déclaration de Politique Générale de Ousmane Sonko arrive en dernière position. «L’article 97 du RIAN alinéa 3 stipule que : l’assemblée nationale doit être informée huit jours au moins avant la date retenue pour la DPG. Aujourd’hui plus huit jours on sera le 12 septembre», a réagi l’ancien député Théodore Monteil sur Facebook. Ce qui laisse présager que Sonko ne fera pas sa DPG. Ou alors ce sera dans une assemblée acquise à sa cause.

Toute cette stratégie derrière la convocation de l’Assemblée, c’est de bloquer l’initiative lancée par Abdou Mbow. L’exécutif ne veut pas voir son premier gouvernement être renversé par une motion de censure. Alors le régime est dans le dilatoire. Mais Diomaye et Sonko peuvent avoir une surprise désagréable. «Attention à l’article 73 du RIAN. Si demain 1/10 des députés demande l’urgence et que c’est voté, tous les délais peuvent être modifiés», précise Théodore Monteil. Si la majorité refuse d’être étouffée par le régime, elle va tirer à tout va.

Et une chose est sûre, Benno tient coûte que coûte à se venger sur Ousmane Sonko. De par son discours digne d’un opposant, le leader de Pastef a fini par se mettre à dos tous les politiciens. Ce tâtonnement au sommet risque de faire de gros dégâts aux prochaines élections législatives. Toutes cette agitation, c’est pour avoir un cheval de bataille pour ces joutes électorales. Mais jusqu’à quand le président continuera-t-il à voler au secours de son premier ministre ?

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn