Cheikh Oumar Diagne foutu…un homme détesté par tout un pays

Voici Cheikh Oumar Diagne, un homme arrivé au summum de sa carrière malgré la tortuosité de son parcours et des titres académiques attribués par on ne sait quelles universités, qui, par sa voracité et son arrivisme exacerbé, détruit le tissu social et fait vaciller notre diplomatie légendaire. Les foyers religieux se braquent contre le chef de l’état et des pays frères et amis doutent de la sincérité du président Sénégalais. Tout cela parce que celui qui s’en prend aux guides des cités religieuses et aux dirigeants d’un pays africain, est le directeur des moyens généraux de la président de la république du Sénégal.

On ne peut pas être un aussi proche collaborateur du président et insulter des personnalités sénégalaises ou étrangères. Des religieux, des politiciens et plusieurs personnalités influentes demandent son limogeage. Et le constat est unanime, Cheikh Oumar Diagne doit quitter la présidence de la République. Et ces exigences émanent des membres du parti au pouvoir. Sur les réseaux sociaux, les Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) réclament le départ de Cheikh Oumar Diagne (COD), actuel directeur des Moyens généraux de la présidence.

L’homme, COD, n’a pas peur. Sous Macky Sall, il avait des mots abjects à la bouche. Et il se retrouvait souvent en prison. Et c’est pendant un de ses nombreux séjours carcéraux qu’il a rencontré l’actuel président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui était incarcéré pour « diffusion de fausse nouvelle, outrage à magistrat et diffamation envers un corps constitué ». Cheikh Oumar Diagne était en prison pour menaces, injures publiques, diffamation et insultes via un système informatique. Et selon plusieurs analystes, c’est cette rencontre qui a valu à Cheikh Omar Diagne, son poste à la présidence.

Mais avec les sorties inconvenantes et blessantes de Cheikh Oumar Diagne, son amitié avec Bassirou Diomaye Faye risque de voler en éclats. Son ancien codétenu est devenu président de la République. Et cette fonction a ses exigences. Il est le garant de la constitution, le chef suprême des Armées, le président du Conseil Supérieur de la magistrature. Et la diplomatie, c’est le domaine réservé du président de la République. Donc aucun membre de l’entourage du président de la république ne devrait s’immiscer dans ce domaine sans l’aval du président.

Mais selon des vidéos et des audios qui circulent, Cheikh Oumar Diagne s’en est pris au Roi du Maroc, Mohamed 6 et à son père, l’ancien roi Hassan 2. L’avocat du Royaume du Maroc s’en est plaint à ses homologues sénégalais. Et ce n’est pas la seule avalanche provoquée par Cheikh Oumar Diagne. Sur le plan interne, il s’en est pris aux mourides et particulièrement au fondateur du mouridisme. Une provocation qui choque toutes les confréries religieuses du Sénégal. Cheikh Oumar Diagne est devenu en l’espace d’un temps, l’homme le plus détesté du Sénégal.

Détesté par l’ensemble des Sénégalais et par nos voisins marocains, Cheikh Oumar Diagne risque de se retrouver sur l’autel du sacrifice de Diomaye Faye. Le président Diomaye Faye ne va pas saper ses relations avec le Maroc pour Cheikh Oumar Diagne. Et il ne va pas s’embrouiller avec les confréries du Sénégal pour le directeur des Moyens Généraux de la présidence qui risque de se retrouver sans boulot dans les prochains jours car son limogeage est le sujet principal des coulisses de la présidence. Regardez la colère de Tivaouane contre COD…

Le limogeage de Cheikh Oumar Diagne pourrait intervenir pour préserver les bonnes relations avec les cités religieuses. Et quand il sera au chômage, il sera dans la galère totale car aucune boite ne voudrait l’embaucher. Et il risque de se trouver longtemps dans cette position délicate. Sans travail, Cheikh Oumar Diagne risque de vivre la misère totale. Tous ses soutiens seront scrutés à la loupe et tous ceux qui voudraient lui donner du travail seront dans le collimateur des Mourides et des…Marocains.

