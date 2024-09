Un couple se marie après plus de 60 Ans de vie commune

Dans une démonstration émouvante de la persévérance de l’amour véritable, Ibrahim Mbogo, 95 ans, et Tabitha Wangui, 90 ans, se sont enfin dit « oui » le dimanche 18 août lors d’un mariage religieux.

Après plus de six décennies de vie commune, le couple kenyan a scellé leur union lors d’une cérémonie à l’église, un moment empreint de joie et de tendresse.

Leur histoire d’amour remonte à 1960, année où Mbogo et Wangui se sont rencontrés et sont tombés amoureux.

« Nous nous sommes rencontrés et sommes tombés amoureux en 1960, vous entendez ? » a déclaré Mbogo devant l’église de Mukurweini, une petite ville située à environ trois heures de route de Nairobi, la capitale kenyane.

Bien qu’ils soient déjà légalement mariés selon la coutume Kikuyu, le couple a décidé de célébrer leur amour à travers un mariage religieux, conformément à leur foi chrétienne.

Lors de ce grand jour, Mbogo était élégant dans un costume gris et une cravate argentée, tandis que Wangui rayonnait de simplicité dans une tenue blanche, accessoirisée d’un chapeau blanc et d’une veste en brocart crème.

Quand on leur a demandé le secret de leur longévité amoureuse, Wangui a partagé un précieux conseil avec Citizen Digital : « Femmes, vous devez respecter vos maris. Si vous faites cela, alors vous vivrez comme nous. Ne faites rien de mal, et si vous le faites, excusez-vous simplement et demandez pardon. »

Le mariage de Mbogo et Wangui, rapporté par Citizen Digital, incarne la force d’un amour capable de surmonter le temps, unissant deux âmes qui, malgré les années, ont choisi de se dire « oui » devant Dieu et leur communauté.

Source AM