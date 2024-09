Vinicius sur le racisme en Espagne : « si ça ne change pas, il faut… »

Vinicius annonce que « Si la situation du racisme en Espagne ne change pas avant 2030, il faudra… »

Dans un autre extrait de l’interview que Vinicius a accordée à CNN , dans laquelle le joueur madrilène évoque le problème du racisme dans le football espagnol et dans la société en général, il laisse une phrase choquante. « Si la situation du racisme en Espagne n’évolue pas avant 2030, il faudra déplacer la Coupe du monde. »

« J’espère que l’Espagne pourra évoluer et comprendre à quel point il est grave d’insulter quelqu’un à cause de la couleur de sa peau. Jusqu’en 2030, nous avons une très grande marge d’évolution. J’espère donc que l’Espagne pourra évoluer et comprendre à quel point il est grave d’insulter une personne à cause de la couleur de sa peau, parce que si en 2030 les choses n’évoluent pas, je pense qu’il faudra changer de lieu (la Coupe du Monde), parce que si le joueur ne se sent pas à l’aise et ne se sent pas en sécurité en jouant dans un pays où il peut souffrir du racisme, c’est un peu compliqué », sont les phrases complètes de Vininius.

Vinicius se propose comme partie de la solution : « Je veux faire tout mon possible pour que les choses changent, car il y a beaucoup de gens en Espagne, la majorité, qui ne sont pas racistes. C’est un petit groupe qui finit par affecter l’image d’un J’aime jouer au Real Madrid, j’aime l’Espagne, avoir les meilleures conditions pour vivre ici avec ma famille. Nous espérons que les choses pourront évoluer davantage, elles ont déjà évolué jusqu’à présent, mais elles peuvent évoluer bien plus d’ici à 2030, les cas de racisme et de racisme peuvent et doivent diminuer. »

Quittez le terrain si vous souffrez à nouveau de racisme

« Au club, nous en parlons souvent. Pas seulement moi, mais tous les joueurs ont dit que si cela se produisait, la prochaine fois, nous devrons tous quitter le terrain pour que tous ceux qui nous ont insultés paient une pénalité beaucoup plus lourde. » Le Brésilien a reconnu dans cette interview lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ferait s’il était à nouveau victime d’un cas de racisme comme celui de Mestalla .

Et Vinicius était heureux de pouvoir apporter sa contribution : « Aujourd’hui, peut-être que certains supporters sont encore racistes, mais ils ont peur de s’exprimer sur le terrain de football et dans les endroits où il y a beaucoup de caméras. Avec cela, nous réduirons le racisme, petit à petit. Bien sûr, nous ne pourrons pas y mettre fin, mais je suis déjà heureux de pouvoir changer la mentalité de l’Espagne.

Sa conférence de presse contre le racisme

En mars, avant le match amical entre le Brésil et l’Espagne au Santiago Bernabéu , Vinicius a donné une conférence de presse où le racisme était le thème central :

« Je ne me bats pas contre les supporters espagnols, je me bats contre le racisme dans le monde. J’ai J’ai parlé avec de nombreuses personnes qui ont voulu m’aider… Il y aura des gens qui parleront en bien et en mal de moi. Mais je dois toujours m’y habituer » a dit Vinicius avant de conclure :

« J’ai toujours l’intention d’aider toutes les organisations à lutter contre le racisme avec l’UEFA. , avec la FIFA, avec la Liga et c’est vrai que ça s’améliore, et ça marche, mais c’est aussi compliqué, parce que le racisme n’est pas un crime. La défense contre le racisme n’a pas assez de force pour lutter ».

