Sonko sert un discours vide aux jeunes…et menace la presse

Nommé premier ministre par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Ousmane Sonko ne rate jamais l’occasion de porter ses habits d’éternel opposant. Ce dimanche, il a réuni les jeunes du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Le chef du gouvernement leur a servi un discours vide à quelques jours de la Tabaski. Pire, le nouveau régime semble être allergique aux critiques émanant de la presse.

Ousmane Sonko a rencontré les jeunes « Patriotes » ce dimanche. Comme à ses habitudes, le leader de Pastef a assuré le show. Le Premier ministre a touché presqu’à tous les domaines. Mais pour quelqu’un qui faisait face aux jeunes, le patron du gouvernement a oublié les points les plus importants. A l’entendre parler, les sénégalais croyaient avoir affaire à l’opposant qui en a fait voir de toutes les couleurs au régime sortant. Tout son discours cachait les véritables problèmes. Les nouvelles autorités ne se sont toujours pas attaquées aux urgences.

Les jeunes, venus de tous les coins, ont été mobilisés depuis 15 heures. Mais on ne leur a rien dit face à leurs problèmes. Devant cette jeunesse surexcitée, Ousmane Sonko n’a pas même trouvé bon de parler de la question de l’emploi des jeunes. Cette frange de la population est gagnée par la précarité et le chômage. La majorité d’entre eux ont repris le chemin de la mer. Il ne se passe plus un seul jour sans que des candidats à l’émigration clandestine ne soient interpellés par les forces de l’ordre. Une question cruciale que l’ancien maire de Ziguinchor devait aborder dans son discours.

Ousmane Sonko a réuni les jeunes dans un contexte assez particulier. Au moment où Sonko parlait à ses militants, le sénégalais lambda pense au mouton. A une semaine de la Tabaski, le premier ministre a oublié l’aspect social dans son discours. Aucune aide pour cette fête n’a été annoncée par les nouvelles autorités. Certains bénéficiaires des bourses sociales peinent à entrer dans leurs fonds. Le patriote en chef oublie qu’il est élu pour trouver une solution aux problèmes des sénégalais. Et non pour en parler comme un éternel opposant.

Pire, les nouvelles autorités n’ont encore posé aucun acte pour la baisse des prix des denrées. Or, cette baisse est plus qu’une priorité. En campagne, le leader de Pastef avait fait savoir que leur régime pourrait régler ce problème en deux (2) mois. Un délai que les Patriotes ont largement dépassé. Mais Sonko préfère se lancer dans les faux débats pour éviter la colère d’une population fatiguée d’attendre.

Au lieu de donner aux jeunes des pistes de solutions face à leurs problèmes, le premier ministre s’en est pris à la presse. Entre Ousmane Sonko et la presse, c’est une histoire de «je t’aime, moi non plus». « Ce qui avait existé n’aura plus. Avoir un organe de presse, menacer des gens et faire du chantage sur les gens ne passera plus », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter : « Désormais, il ne sera plus toléré pour aucun journaliste ou maison de presse de donner des fausses informations sur qui que ce soit ». Un message assez clair pour un ancien opposant qui avait retiré le micro de la RTS en pleine campagne électorale.

Loin de s’en arrêter aux journalistes, Sonko s’en est aussi pris à leurs patrons. «Chaque jour qui passe, nous voyons des rapports de vols et de détournements de fonds publics. Pendant ce temps, certains patrons de presse prétendent verser des impôts sur les salaires de leurs employés, mais en réalité, cet argent ne parvient pas à l’État. C’est du détournement de fonds publics, et selon le code des impôts, cela doit être poursuivi pénalement », a lancé le premier ministre.

Son message du dimanche est perçu par les professionnels des médias comme une menace à la liberté de la presse.

Ce discours du premier ministre prouve que les nouvelles autorités sont totalement dépassées par les événements. Et pourtant, le régime n’est qu’à deux (2) mois de gouvernance. Les sénégalais cherchent des moutons pour la Tabaski. Et non des discours à faire peur. Le chef du gouvernement doit se mettre au travail. Plus de 54% des sénégalais ont placé leur confiance au Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le chef de l’Etat doit refuser que certaines personnes dans son entourage ne lui causent des soucis.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru