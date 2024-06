Sonko parle enfin de sa vengeance…Un ancien ministre risque la prison

C’est une première au Sénégal. L’une des plus hautes autorités de ce pays va se venger de ceux qui ont entravé sa marche vers le sommet. Ousmane Sonko, le Premier ministre peut-il être taxé d’homme rancunier ? Il vient de reconnaître qu’il ne laissera pas impunis les personnes qui ont entravé son destin présidentiel. Le premier ministre qui est considéré comme l’homme le plus puissant du Sénégal va-t-il assouvir sa vengeance sur un ancien ministre en particulier mais aussi sur certains magistrats et la…presse ?

Ousmane Sonko devient un « cas » au Sénégal ? D’aucuns le considèrent comme leur vrai Président. Et pour d’autres, c’est lui qui en fait trop à la place du Président élu, Diomaye Faye. Hier devant un parterre de jeunes, Ousmane Sonko a sorti une phrase qui en dit long sur ses prochaines démarches. Ousmane Sonko reste constant dans sa vengeance. Il y a des catégories de citoyens qu’il vise et il s’est juré de les faire payer.

Il détient tous les pouvoirs, le Président Bassirou Diomaye Faye n’étant là que pour inaugurer les chrysanthèmes alors que lui n’est là que pour prendre les grandes décisions pour le devenir la nation. En fait de grandes décisions destinées à la nation, il s’agit tout simplement d’assouvir son désir fort de vengeance à l’endroit de certains dignitaires sous l’ancien régime.

Il a accusé en premier la presse : « désormais, il ne sera plus toléré pour aucun journaliste ou maison de presse de donner des fausses informations sur qui que ce soit ». Ousmane Sonko a cru d’abord intimider et museler la presse capable de lancer toute une campagne pour dénoncer le caractère arbitraire de certaines poursuites. Ce qui attirerait l’attention de l’opinion internationale sur le Sénégal. C’est pourquoi, il essaye de museler la presse.

Ensuite Sonko a servi aux jeunes un aperçu de ce qui devrait se passer surtout en ce qui concerne certains politiciens.

Sonko s’est adressé à ceux qui l’ont empêché d’être candidat à la présidentielle : « j’ai été traîné en justice, privé de candidature parce que j’avais dit qu’il y a un rapport qui a épinglé un ministre. Ils sont allés au ministère des Finances pour cacher ce rapport, caillasser mon véhicule, corrompre des magistrats pour m’enfoncer de la Cour d’Appel à la Cour Suprême. Aujourd’hui, ce rapport est sur la table de mon bureau. Ils paieront de ce mensonge qui a causé trop de morts ».

Cette menace s’adresse à des magistrats et à un ancien ministre en particulier. Pas besoin de citer des noms ou de faire des dessins, les cibles sont clairement identifiées. Il ‘agit ici d’un célèbre dossier judiciaire qui a mis en haleine tout le Sénégal et qui aurait pu connaître une issue moins douloureuse s’il avait accepté de son plein gré de collaborer avec la justice. Il ne l’a pas fait, il a choisi délibérément de faire entrave à l’action de la justice, de menacer ouvertement des magistrats de ses foudres.

Il déclare que le ministre cité va être traduit en justice. Mais, il ne dit pas dans quelle condition le dossier en question va être rouvert alors qu’il a déjà été définitivement traité. Mais avec Ousmane Sonko aveuglé par son désir de vengeance, tout demeure clairement possible.

Quand on a le pouvoir, on a les clefs d’ouvrir toutes les portes. N’est-ce pas ce qu’Ousmane Sonko reprochait à l’ancien régime ? Aujourd’hui, c’est ce qu’il est en train de s’appliquer à lui-même. Le pouvoir rien que le pouvoir. Et où se trouve le fameux PROJET qui devait mettre la fin à tout ça ? Malheur à ceux qui ont cru à tout ça.

Ousmane Sonko est venu non pas en Zorro mas en un homme animé par son seul désir de vengeance.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn