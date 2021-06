Sonko sonne la mobilisation…Les prémices de la 2ème vague

Sonko lance un appel à la mobilisation ce vendredi lors d’une rassemblement à la Place de la Nation….comme une deuxième vague qui ne dit pas son nom.

Vendredi de tous les dangers ! Le mouvement de défense de la démocratie (M2D) sera dans la rue ce 11 juin pour exiger la libération des jeunes arrêtés lors des dernières manifestations du mois de mars. A cet effet, le leader du parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), Ousmane Sonko est sorti de son silence de Cathédrale. Le député de l’opposition a lancé un appel à ses partisans pour une présence massive.

L’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr a fait basculer le Sénégal dans l’horreur avec un bilan macabre de 12 morts. A la suite de ces évènements, les chefs religieux et coutumiers ont appelé au calme. L’intervention du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké a été déterminante puisqu’il a pesé de tout son poids pour faire baisser la tension. Mais cette accalmie risque de virer court ce vendredi.

Pour exiger la libération des jeunes qui ont été arrêtés lors de ses émeutes, le mouvement de défense de la démocratie (M2D) compte battre le macadam. Ce vendredi Cheikh Tidiane Dièye et ses camarades seront à la place de Nation pour lancer le combat. Le M2D lance un appel à toutes les forces vives de la nation pour qu’elles viennent leur apporter main forte. Un appel qui n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Ousmane Sonko s’est fait l’écho de cet appel.

Ousmane Sonko, dans une vidéo de 6 minutes, est sorti pour lancer un appel aux sénégalais pour une présence massive lors du grand rassemblement prévu vendredi à 15 heures à la place de la Nation. Sonko qui ne rate aucune occasion pour tirer sur le Président Macky Sall a accusé le Chef de l’Etat d’être sourd à la médiation du Khalife sur la libération de tous les détenus politiques.

Le député de l’opposition, connu pour ses dérives verbales, dit tenir le Président Macky Sall responsable de tout ce qui arrivera et donne rendez-vous à tous les militants et sympathisants, ce vendredi 11 juin. Ousmane Sonko qui a toujours en tête son idée de seconde vague vient de lancer un nouvel appel au rassemblement. Ce malgré les recommandations du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, lors de la dernière visite du leader de Pastef à Touba.

Le Patriarche de Darou Miname, avait saisi cette occasion, pour revenir sur les manifestations qui avaient récemment secoué le pays, provoquant des morts d’hommes, et invité les hommes politiques, de manière générale, à davantage s’éloigner de la violence. Dans un discours clair et limpide, il a souhaité que la conquête du pouvoir et sa gestion se fassent de manière sereine et tempérée pour le bien des peuples.

Malgré ces conseils du Khalife général des Mourides, les nombreux jeunes morts, Ousmane Sonko continuent ses appels à des manifestations de masse qui peuvent dégénérer et occasionner des dégâts irréparables. Mais les jeunes qui commencent à être conscient des véritables enjeux de l’heure ne se laisseront plus embarquer dans certains problèmes.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru