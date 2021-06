Biguine Guèye : « Soyons fiers d’être Sénégalais »

Soyons fiers d’être Sénégalais, chers compatriotes !…Par Mamadou Biguine Guèye

Très souvent maintenant au Sénégal, on voit la même bande, une poignée de perturbateurs manipulés et zélés à l’excès, se défouler non pas pour débattre Programme et bilan, mais pour verser leur bile sur l’un des meilleurs présidents de la République d’Afrique. Tout le monde le sait d’ailleurs, il n’est guère superflu d’affirmer que Macky Sall fait partie de la short list des chefs d’États les plus écoutés, et par conséquent les plus influents de la planète. À entendre ses pourfendeurs aux gueules sanguinolentes, un étranger ou une personne mal informée pourrait vite croire que le Sénégal est au bord du trou. Prêt à basculer dans une guerre civile ou dans une famine qui va donc en décimer toutes ses populations.

Le malheur dans ce phénomène que déroule ce groupuscule de nains politiques, réside, il faut d’ailleurs s’en émouvoir, dans le fait que nos médias se laissent entraîner dans leur entreprise impopulaire visant à déstabiliser toutes les composantes de notre État Nation, cela depuis le sommet. Qu’ils en soient enfin conscients, ils n’arriveront jamais à leur but, puisque le peuple les a démasqués. Déclarations, mémorandum, marches, sit-in, symposium, conférences, concerts de casseroles, simb gaindé…toute cette panoplie de cirques et de carnavals ne changera rien au jugement du peuple, seul habilité en démocratie, à sanctionner positivement ou négativement un pouvoir à la fin de son mandat. Ces gueux de cette opposition quasi inexistante puisque foudroyée par les actes et réalisations du président Macky Sall, ces gueux, disais-je, ont perdu le Nord et donc sont en perte de vitesse.

Oui, ayant constaté de visu les innombrables infrastructures de tous genres enclenchées par Macky Sall depuis son accession à la magistrature suprême jusqu’à ses inaugurations les plus récentes entre Kedougou, Tamba et Kaffrine en attendant le coup KO lors de sa tournée du 12 au 19 juin dans le Nord du Sénégal, ces nihilistes lancent leurs dernières balles par des appels à manifestations qui ne font point écho au niveau du peuple ciblé. Dans leurs balbutiements de petits politiciens encagoulés mais avides de pouvoir, ils nous tympanisent avec des salades du genre : libérez les otages,(quels otages?), justice à deux vitesses,(quelle justice ?), journaliste incarcérés,(quels journalistes?), démocratie pour le Sénégal,(quel Sénégal?). Mais dans quel Sénégal vivent ces comédiens ?

Il faut que ces magiciens arrêtent cette culture de la haine à travers leurs scandaleuses prises de parole publique ! Dans toutes les démocraties modernes le débat emprunte la voie programmatique avec en ligne de mire, des alternatives à l’existant pour pousser à améliorer. Malheureusement, ce principe est totalement galvaudé au Sénégal. Ici on nous parle à longueur de journée, et donc toute l’année, de ce que le président achète, de ce qu’il fait chez lui, de ses enfants, de sa famille, de ses moutons, de son véhicule…et récemment de son avion. J’allais dire de l’avion de commandement de la République du Sénégal.

Dans leurs éternelles diatribes faites de calomnies, d’intoxication, de mensonges, bref, de méchanceté, Macky Sall ne leur réponds, ni leur jette le plus petit coup d’œil par le rétroviseur. L’homme avance puisque résolument tourné vers la satisfaction des attentes des populations Sénégalaises. Notre pays, touchons du bois, demeure l’un des plus stables de la sous-région, de la région africaine depuis son accession à l’indépendance. Politiquement parlant! Préservons cet acquis et participons par devoir républicain, à le consolider. Il y va de notre intérêt et de celui des générations actuelles et futures.

Sinon regardons un peu ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, au Tchad, au Niger…pour ne citer que ces points chauds avec lesquels nous sommes liés par l’histoire. En ce Sénégal sous la direction du président Macky Sall, tous les indicateurs macroéconomiques affichent stabilité. Les signaux sont au vert et le pays bénéficie de la confiance des institutions financières internationales ainsi que de l’ensemble de ses partenaires bilatéraux. La Covid19 nous a tellement éprouvés mais par les stratégies déployées par le chef de l’État, notre résilience s’avère l’une des meilleures au monde. N’en déplaise à cette bande de délateurs ! Les travailleurs se sentent en sécurité du point de vue social, toutes catégories confondues. Les salaires sont payées à temps. Et de fortes augmentations y ont été consenties grâce au génie, à l’entregent et aux efforts du chef de l’État.

Le pouvoir, on le conquiert démocratiquement, puis on l’exerce si on est investi de la confiance du peuple souverain. On n’arrive pas au pouvoir par les manières émergentes dont ces ennemis et non adversaires de Macky Sall sont entrain de le faire. Ils n’auront rien ! Les Sénégalais demeurent un peuple mâture. Que ces babouins de la place de l’obélisque mettent un terme à leurs acrobaties politiciennes. Arrivera l’heure de la compétition politique quelles que soient les situations. À partir de ce moment, l’adage qui comptera et qui départagera sera encore de mise. Alors soyons fiers d’être Sénégalais, peuple conscient, mes chers compatriotes !Car comme à l’accoutumée, on se lancera avec le maximum de fair play, dans le ring pour se dire: que le meilleur gagne. On n’en est pas encore là ! N’est pas ? Mais en attendant, dégagez et permettez que Macky Sall travaille !

Mamadou Biguine Gueye