Sonko sur les inondations : «Nous démontrerons leur échec…»

Ousmane Sonko a fait une descente dans les zones inondables de la banlieue. Selon le candidat malheureux lors de la présidentielle, les responsabilités doivent être situées.

« Cette situation ne montre que l’incapacité de nos gouvernants. Mais tout le monde sait que les inondations n’ont pas débuté avec le régime actuel. Cela a prouvé leur incompétence dans ce genre de situation qui pouvait être facilement résolue. Mais, si aujourd’hui, on nous dit que beaucoup sont sortis de leur maison à cause des inondations, si nous voyons que ceux qui y sont restés utiliser des pirogues pour se déplacer, quand nous voyons des enfants de 7 ans à 10 ans marcher dans cette eau pour faire leur courses ou les courses de leur parents, cela fait mal à tout être humain de surcroît quand on a des ambitions pour son pays. Nous compatissons. Les responsabilités doivent être situées. Et les responsables sont dans leur palais, loin des inondations, loin de microbes ils ne vivent pas ces situations difficiles. Quand vous voulez diriger un pays, vous devez avoir de la compassion pour les autres. Malheureusement nous sommes dans des pays où les présidents s’accaparent de l’argent public avec leur famille et leurs proches. C’est tout simplement de la sorcellerie. Nous ne voulons pas regarder cela continuer, les laisser sucer le sang du peuple. Durant la conférence de presse nous montrerons leur échec avec des chiffres et des faits, montrer aux sénégalais qu’ils ont été roulés et situer les responsabilités », a dit le leader de Pastef.