Sonko toujours pris au piège…Trois grosses plaintes le menacent

La présidentielle de 2024 continue de tenir en haleine les sénégalais. Beaucoup se demandent qui sera le cinquième président de la République. Ousmane Sonko est pressenti pour occuper ce poste. Mais le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (Pastef) fait face à des procédures judiciaires qui entravent son expansion. L’adversaire numéro un du chef de l’Etat Macky Sall n’a pas encore échappé à Mame Mbaye Niang. Et il y a trois autres plaintes qui risquent de lui faire rater le rendez-vous présidentiel.

Le tribunal de Dakar a rendu son verdict dans l’affaire opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko. Le patriote en chef qui a été jugé en son absence a été reconnu coupable des faits de diffamation. Il a été condamné à deux (2) mois sursis et un montant de 200 millions à payer au ministre du Tourisme et des Loisirs en guise de dommages et intérêts. Sonko a été relaxé des faits d’injure et de faux en écritures publiques. Condamné, le maire de Ziguinchor ne perd pas ses droits civiques. Le leader de Pastef reste toujours en course pour la prochaine élection présidentielle.

Mais ses partisans ne doivent pas encore danser. L’épée de Damoclès plane toujours sur Ousmane Sonko. Les deux cent millions continuent toujours d’alimenter les débats. « Ousmane Sonko ne devrait pas dormir sur ses lauriers. On est face à un régime qui fera tout pour l’éliminer. L’article 30 du code électoral stipule que toute personne condamnée à payer 200.000 F CFA d’amende ne doit pas être candidate. Alors les juges de Macky peuvent profiter de la polémique entre amende et dommages-intérêts pour l’éliminer », déclare un membre haut placé au sein Pastef contacté par Xibaaru.

Et si Ousmane Sonko échappe à cette polémique, il devra faire face à ses anciennes déclarations. Le leader de Pastef avait déclaré ne pas être en mesure de se payer les services d’un kinésithérapeute. Ce qui l’a poussé à recourir aux services du salon Sweet Beauté. Alors comment Sonko va-t-il faire pour payer les 200 millions d’amende ? Une question qui mérite d’être posée car les principales sources de revenus de Pastef sont gelées. Kopaar Express permettait à ce parti de collecter les sommes dont il avait besoin. Mais depuis l’arrestation d’Hannibal Djim, cette plateforme est au ralenti. La preuve, la collecte pour la voiture blindée de Sonko n’a toujours pas atteint son objectif.

Pour assécher davantage Pastef, l’Etat traque les personnes à la tête de la plateforme. Un responsable de Kopaar Express est arrêté depuis le 27 avril. Il est poursuivi pour complot contre l’autorité de l’État, actes de nature à occasionner des troubles politiques graves et à compromettre la sécurité publique, financement d’activités de nature à compromettre la sécurité et à occasionner des troubles politiques graves. En fouillant dans les poubelles de Kopaar express, l’Etat veut uniquement bloquer Sonko et Cie. Ainsi sans argent, le leader de Pastef sera une cible facile à abattre.

Mame Mbaye Niang a fait appel, ce qui ne facilite pas la tâche à Ousmane Sonko. Le ministre veut saisir sa maison. Et le patriote en chef est connu pour être un leader têtu. S’il s’aventure à faire appel à son tour, il risque de voir sa peine s’alourdir. Mais ce que craint vraiment ses partisans, c’est qu’il refuse de payer l’amende. « Le président Ousmane Sonko n’est pas dans cette farce judiciaire. Il pourrait refuser de payer les 200 millions à Mame Mbaye Niang qui aurait dû être en prison depuis longtemps. Alors là on sera confronté à un véritable problème. La justice de Macky Sall va saisir l’occasion pour l’éliminer », s’inquiète notre source.

Dans la mesure où Sonko accepterait le verdict, il aura prouvé au monde que c’est un menteur qui a diffamé Mame Mbaye Niang. Mais actuellement les véritables problème leader de Pastef sont les suivantes : la plainte de l’ex-policier Frédéric Napel qui accuse Ousmane Sonko de mise en danger de la vie d’autrui, atteinte à son intégrité, appel au meurtre, fausses accusations et diffamation, la plainte pour diffamation de Ahmed Khalifa Niasse et le viol de la jeune masseuse Adji Sarr. Ces trois affaires et l’appel de Mame Mbaye Niang placent le maire de Ziguinchor au cœur d’un piège mortel !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru