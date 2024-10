Sonko utilise l’état pour « frapper » ses opposants…Un combat déloyal

Ousmane Sonko est le leader de Pastef. Mais il est aussi le premier ministre du Sénégal nommé depuis le 02 avril 2024 par son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Aujourd’hui en campagne pour les législatives anticipées du 17 novembre 2024, on ne fait plus la différence entre Ousmane Sonko leader de Pastef en campagne et le premier ministre. C’est la confusion la plus totale. Tantôt Sonko s’affirme en tant que « l’Etat », tantôt il est le leader « guerrier » des Patriotes. Ousmane Sonko vient de bomber le torse en se prenant pour « L’Etat » pour confondre ses adversaires Amadou Ba et Bougane Gueye Dany…

La campagne pour les législatives anticipées du 17 novembre a débuté dans la violence. Le siège de la coalition Sammu Sa Kaddu de Barthélémy Dias a été incendié après l’appel du candidat de Pastef à Dakar à ses partisans. Abass Fall, avait demandé à ses proches de venir avec leurs armes : « Ne laissez derrière vous aucune arme, venez avec toutes vos armes : couteaux, machettes et consorts ». Mais la violence verbale s’est aussi invitée dans cette campagne et elle est l’œuvre du premier ministre qui s’est invité en tant que tel dans la course aux sièges du Parlement.

Ousmane Sonko a sans doute oublié que le premier ministre est là pour tous les Sénégalais. C’est le premier ministre que l’on voit en campagne et non le président de du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Dans sa première sortie dans le département de Thiès, dans le cadre de la campagne aux législatives, le premier ministre a évoqué des dossiers sensibles de l’Etat qui incriminerait un opposant. On entendait plus le premier ministre qui sortait des dossiers…sur Amadou Ba.

Le premier ministre et non le leader de Pastef a déclaré qu’Amadou Ba aurait été épinglé par deux rapports : « Il y a au moins deux rapports dans lesquels Amadou Ba a été épinglé. Le premier, c’est celui de l’inspection générale d’État (IGE) et le deuxième, c’est le rapport relatif au dossier des 94 milliards. Ces deux rapports seront publiés ».

Quand Ousmane Sonko dit que les deux rapports seront publiés, il le dit en tant que premier ministre. C’était lors de son meeting, le lundi 28 octobre 2024 à Mbour. Et Sonko de railler son adversaire Amadou Ba, tête de liste nationale de la coalition Jam AK Ndierin qui, selon lui « se vante de n’avoir jamais été épinglé dans un rapport des corps de contrôle », alors qu’il n’est pas aussi irréprochable qu’il le prétend.

Et il n’y a pas qu’Amadou Ba qui est attaqué par le Premier ministre en campagne au compte de Pastef. Ousmane Sonko s’en est pris aussi à Bougane Gueye Dany, le leader de « Gueum Sa Bopp les Jambaars » et membre de la coalition Samm Sa Kaddu.

Bougane Gueye a été arrêté et incarcéré parce qu’il acheminait des vivres aux sinistrés de Bakel pendant que le président de la république arrivait dans la zone. Et là encore ce n’est pas le président de Pastef qu’on écoutait mais le premier ministre Ousmane Sonko qui parlait de l’Etat et de son aide de 40 milliards à Bakel et minimisait l’aide de Bougane Gueye aux populations sinistrées la réduisant à 3 bouteilles d’eau et 5 paquets de biscuit. Ecoutez Sonk dans la vidéo ci-dessous.

Sonko s’enorgueillit de l’aide de l’Etat comme si c’était une propriété de Pastef. Il parle des 40 milliards de l’Etat comme si c’était les 40 milliards de Pastef. Et Sonko se moque des aides acheminées par Bougane parce qu’il s’est approprié les 40 milliards de l’Etat. Le président du Pastef Ousmane Sonko utilise les prérogatives et les dossiers du premier ministre. Et il l’utilise à mauvais escient car il s’en sert pour déconcerter ses adversaires. Il se sert des « rapports » contre Amadou Ba comme d’une épée de Damoclès.

Au fait Ousmane Sonko qui est si prompt à faire convoquer ses adversaires pour de simples diffamations, va-t-il laisser Amadou Ba gambader et le défier pendant la campagne électorale s’il détenait des rapports compromettants contre la personne ? Ousmane Sonko serait-il encore dans le populisme ? Ousmane Sonko devrait séparer sa fonction de premier ministre et celle de président de Pastef pour battre campagne pour les Législatives. Qui pour le rappeler à Sonko ?

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn