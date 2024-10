Sonko cherche la majorité…Ses hommes sabotent sa campagne

Ousmane Sonko veut avoir une majorité à l’Assemblée nationale. Pour y arriver, le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) sillonne les quatorze régions du territoire. En véritable chef de parti, le patriote est en pleine campagne. Mais au moment où Sonko tente de convaincre son électorat, les membres de son parti posent des actes qui sabotent sa campagne. Les actes qu’ils posent sont un véritable frein à l’ascension de Pastef.

Comme leader politique, Ousmane Sonko ne changera jamais. À quelques jours des élections législatives du 17 novembre 2024, le leader de Pastef fait ce qu’il sait faire le mieux. Le patriote en chef multiplie les attaques contre ses adversaires. Depuis le début de la campagne, il en fait voir de toutes les couleurs à l’opposition. Entre accusations et révélations, Sonko ne s’arrête plus. Son seul objectif est d’avoir une majorité absolue et écrasante. Pour cela, il peint ses opposants sous leurs habits les plus sombres.

Si Ousmane Sonko est sur la bonne voie, ce n’est pas le cas pour ses partisans. Au moment où le patriote promet des emplois aux sénégalais, des directeurs généraux licencient à tout va. Au Port Autonome de Dakar (PAD) la direction avait procédé à l’interruption de près de 700 contrats de travail dès l’arrivée de Waly Diouf Bodiang. Il s’agit des temporaires qui se sont regroupés en collectif. Les sénégalais pensaient ainsi en finir avec les licenciements. Mais c’est sans compter DG qui dirige le port d’une main de fer. En pleine campagne, des personnes ont encore été débarquées.

En effet, trois (3) employés ont été encore licenciés après qu’ils aient été entendus par le conseil de discipline. Ces licenciements surviennent dans un contexte de tensions grandissantes entre la direction et l’intersyndicale déjà en émoi après la suspension de centaines de contrats. Le tort de ces travailleurs c’est d’avoir partagé sur un statut WhatsApp une capture d’écran de la photo de Waly Diouf Bodian, accompagnée d’une allégation selon laquelle il aurait accordé un marché de 24 millions à l’un de ses proches.

Cette accusation, jugée inacceptable par la direction, a conduit à une demande d’explications suivie d’une audition par le conseil de discipline. Malgré le manque de preuves apportées par les syndicalistes qui ont été incapables de démontrer les allégations, la décision du DG de les licencier a provoqué une onde de choc parmi les employés. Une colère qui pourrait avoir des répercussions pour le parti au pouvoir. Les partisans de Ousmane Sonko viennent d’ouvrir un nouveau foyer de tension. Si le DG ne joue pas les répondeurs sur les réseaux sociaux, il fait face aux syndicalistes.

Comme si cela ne suffisait pas, Abass Fall s’est embourbé dans une polémique qu’il pouvait éviter. Réagissant à l’attaque de son convoi, la tête de liste départementale de Pastef à Dakar avait appelé ses militants à «s’armer de couteaux et de machettes pour apporter la riposte». Une sortie jugée irresponsable par de nombreux observateurs de la scène politique. Ce patriote a lancé un appel à la violence. D’ailleurs, sa sortie maladroite a fait réagir les ministères de l’intérieur et de la justice.

Prenant conscience de sa bourde, Abass Fall a même présenté ses excuses. «Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un homme violent. C’est le cœur qui a parlé… Je regrette ces propos pour mes sympathisants, pour ceux qui m’aiment et m’adorent», a-t-il déclaré dans une vidéo. Le membre de Pastef ne pouvait faire autrement vu la gravité de ses propos. Inviter ses militants à s’armer pour défendre leur cause n’est pas exactement un discours de paix, surtout au moment où le Président a lancé un appel de paix à la classe politique.

Mais ce que Abass Fall ignore, c’est que ces propos sont toujours d’actualité sur les réseaux sociaux. L’opposition utilise ce dérapage pour faire de Pastef un parti violent. Et c’est à cause de ce genre de discours va-t-en guerre que beaucoup de Sénégalais s’étaient démarqués de ce parti. Voilà que les patriotes renouent avec leurs mauvaises habitudes. Ce qui doit pousser Ousmane Sonko à calmer ses hommes s’il veut avoir sa majorité.

Le seul qui s’oppose actuellement au Pastef…c’est le Pastef. Les discours des membres de ce parti sont un véritable obstacle pour leur ascension. À force de jouer aux guerriers, les patriotes s’éloignent de leur électorat. En changeant de régime, les sénégalais veulent avoir un nouveau type de dirigeants. Des dirigeants plus responsables. Et non bagarreurs qui tirent sur tout et sur tout le monde

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn