Ousmane Sonko le pharaon qui voit grand partout…1000 milliards, 150 députés

Ousmane Sonko a-t-il la folie des grandeurs ? En tout cas, le nouveau premier ministre voit grand partout et imagine tout en grand. Toutes ces accusations sont en format XXXL (triple XL) et ses ambitions sont décuplées par dizaine. Sonko vient de faire une révélation de taille sur le compte d’un ancien dignitaire du régime de Macky Sall qui contiendrait 1000 milliards. Et il ne s’arrête pas là en déclinant ses ambitions pour les législatives. Sonko vise 150 députés sur 165. Une vision qui dépasse les réalités du terrain où sa côte de popularité continue de chuter…

Ousmane Sonko a bien des idées derrière la tête en ce début de campagne. Partout où sa caravane passe, Sonko ne peut s’empêcher de faire des révélations. Sur tout et sur n’importe qui. Sonko ne s’attaque pas qu’aux opposants. Il tire même sur des personnes ou des sociétés qui n’ont rien à voir avec la campagne. Au passage de Thiès Sonko a encore montré son côté guerrier en accusant les industries chimiques du Sénégal (ICS) avant de les mettre en demeure avec des mots dures.

« C’est l’unique société qui a signé trois conventions de 1984 à maintenant. Elle ne paie pas d’impôts. Sur les 4 dernières années, elle devait payer au moins 150 milliards de FCFA.

Elle refuse aussi de s’acquitter des redevances qui sont chiffrées à 111 milliards, mais je puis vous assurer que cette société va payer » a martelé Ousmane Sonko. Que vient chercher ce passage sur le ICS dans la campagne. Ousmane Sonko n’avait pas besoin de le dire dans un meeting, il lui suffisait de saisir les services fiscaux pour effectuer un recouvrement en bonne et due forme. Sonko fait encore du populisme.

« Plus de 1000 milliards de francs CFA ont été découverts dans un seul compte bancaire par les nouvelles autorités. » Et comme d’habitude, le Premier ministre et tête de liste de la coalition PASTEF n’a pas souhaité donner le nom de la personne concernée encore moins les conditions dans lesquelles cette découverte a été réalisée. Et Sonko ne dit pas non plus si ce compte bancaire se trouve au Sénégal. Le Premier ministre, Ousmane Sonko fait encore dans le populisme en faisant des annonces à couper le souffle.

Cette annonce a irrité plus d’un dont le journaliste Madiambal Diagne, membre de la coalition Jamm Ak Njariñ d’Amadou Ba. Selon Madiambal Diagne « Sonko n’a aucun sens de la mesure, il ignore qu’aucune banque au Sénégal n’a ce niveau de dépôt… Encore du Sonko. Il ne dira jamais le nom de la personne ni la banque encore moins quelle enquête aurait débusqué ce magot. Chaque fois qu’il ouvre la bouche, c’est pour mentir et affabuler ». A l’instar de Madiambal, des Sénégalais se moquent de Sonko sur les réseaux sociaux. Regardez la vidéo ci-dessous.

1000 milliards trouvés dans un compte bancaire est une fausse déclaration car aucune banque au Sénégal n'a ce niveau de dépôt. S'opposer par le mensonge et gouverner par le mensonge. C'est sa devise .

Un activiste étonné des propos de Sonko pose cette réflexion : « Vous découvrez 1000 milliards dans un compte d’un fonctionnaire vous ne demandez pas à la justice de saisir le compte, vous ne faites pas intervenir CENTIF, mais vous allez regrouper vos moutons pour leurs faire l’annonce ». Il s’adresse à Sonko qui n’a pas saisi la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) qui a pour mission de recevoir, d’analyser et de traiter les renseignements propres à établir l’origine des transactions ou la nature des opérations faisant l’objet de déclarations de soupçon auxquelles sont astreintes les personnes physiques et morales assujetties.

Ousmane Sonko envisage aussi un objectif de 150 députés sur 165 pour la prochaine législature. En ce moment où sa côte de popularité a pris un sacré coup. Sonko n’est plus celui qui affole les foules. Et comment Sonko peut-il prétendre avoir 150 députés ? Sonko est encore dans le populisme. Il faut dire qu’Ousmane Sonko a besoin d’une majorité absolue pour avoir les 3/5 du Parlement pour la création d’une haute cour de Justice pour faire juger Macky Sall, Abdoulaye Daouda Diallo (sur le contrat d’armement de 45 milliards qui implique aussi l’ancien ministre de l’environnement, Abdou Karim Sall) et aussi tous les ministres comme Moustapha Diop de Louga….

