Pastef en chute libre…Sonko s’allie à des «vomies» et des «traîtres»

Ousmane Sonko est de nouveau à la conquête des voix des sénégalais. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) veut avoir une majorité absolue et écrasante à l’Assemblée nationale. Le parti au pouvoir part à ses élections en chute libre. Le Pastef n’est plus ce qu’il était auparavant. Conscient des enjeux actuels, Sonko et Cie ont ouvert toutes leurs portes à des personnes vomies par la société. Une très grosse erreur pour un parti qui prône la rupture.

Il y’a quelques années, Ousmane Sonko était adoré par des militants acquis à sa cause. Mais depuis qu’il est devenu premier ministre, Sonko peine à réunir son électorat. La preuve, il a démarré la campagne de manière très timide. On est loin des grosses foules que drainaient ses caravanes lors de l’élection présidentielle. Une situation qui s’explique par le fait que le nouveau régime peine à poser des actes concrets depuis plus de six (6) mois. Tout ce dont les sénégalais ont eu droit, c’est la mise en place d’une traque contre les dignitaires de l’ancien régime.

Ces élections législatives serviront à Ousmane Sonko d’occasion pour reconquérir sa base politique. Mais le travail est loin d’être facile. Ce n’est pas exagéré de dire que ce régime a déçu…les jeunes. Ayant plus que besoin d’une majorité, Ousmane Sonko est allé chercher des renforts. Le leader de Pastef a débauché un de ses anciens compagnons de lutte. Contre toute attente, Déthié Fall a tourné le dos à la coalition de Barthélémy Dias et Cie, dans lequel il est investi à la cinquième place pour les élections du 17 novembre 2024. Un acte de trahison selon ses pourfendeurs.

Si Déthié a quitté les siens, c’est parce que Sonko y a joué un rôle central. Le leader de Pastef a coupé l’herbe sous le pied de ses adversaires. A quelques jours du démarrage de la campagne, l’ancien membre de Rewmi a été reçu par le leader de la coalition Pastef. À la suite de cette audience, le membre de la coalition Yewwi Askan Wi est retourné chez Ousmane Sonko. «J’engage mon parti, toute la coalition, ainsi que tous nos sympathisants, où qu’ils se trouvent dans le monde, à rejoindre le Pastef d’Ousmane Sonko pour une majorité capable de travailler pour le Sénégal lors des législatives du 17 novembre», avait-il déclaré en conférence de presse.

Mais le patriote en chef n’a pas pêché le bon poisson. Déthié est certes engagé politiquement, mais il ne pèse pas lourd. Il n’a aucune base politique. Il ne peut même pas gagner un bureau de vote. Alors qu’est ce qui fait courir le Pastef au point de jouer un vilain tour à la coalition Samm Sa Kaddu ? La réponse, c’est Barthélémy Dias qui la donne. Pour le maire de Dakar, Sonko a recruté le leader du PRP dans l’unique but de «saborder leur base». Une explication qui se tient si l’on se sait l’ancien Rewmiste est un poids plume comme politicien.

Si Sonko ne débauche pas des leaders sans base, ce sont des vomis qui lui apportent leur soutien. Pour ces élections législatives, Pastef peut compter sur des anciens alliés de Macky Sall. D’anciens ministres et d’anciens DG font la manche devant la porte des patriotes. Ils forcent un soutien que certains partisans de Sonko ont rejeté. Ces anciens de Benno Bokk Yakaar cherchent des prairies vertes pour espérer avoir un nouveau départ. Mais ce sera sans compter sur le Président Diomaye qui ne garantit pas l’impunité aux transhumants.

Le pire dans cette histoire est que les ministres et DG qui courent vers Sonko sont les plus vomis par les sénégalais. Certains ont été épinglés par des rapports des corps de contrôle. D’autres ont été plus que catastrophiques comme ministres ou directeurs. D’ailleurs, l’opposant Sonko ne manquait jamais l’occasion de leur tirer dessus. Alors s’acoquiner avec eux pour avoir le suffrage des sénégalais est une abomination. Pastef est en train de ravaler tous ses vomis uniquement pour le Pouvoir. Une très mauvais exemple quand on prône le «Jub Jubbal Jubanti».

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn