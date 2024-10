Cameroun : la mariée meurt tragiquement le jour de son mariage

Ce samedi 26 octobre 2024, le mariage de Manuella et Émile débutait sous les meilleurs auspices. Dans la salle de fête de l’hôtel Johannesburg à Akwa Nord, Douala 5e, des centaines d’invités étaient réunis.

À 3 heures, l’ambiance était festive. On préparait l’entrée du gâteau de mariage, mais Manuella avait une surprise : elle voulait que le gâteau soit présenté sur l’air de sa chanson préférée ” Môgô Farima de l’artiste ivoirienne Rosine Layo.

Alors qu’elle interprétait cette chanson à succès, Manuella s’est écroulée soudainement, laissant tous les invités dans la stupéfaction et l’horreur. “On a tenté de la réanimer en vain, d’autres ont crié qu’on la transporte rapidement à l’hôpital. On l’a emmenée quand ses yeux étaient déjà révulsés et sa bouche moussait. Quand j’ai vu ça, je me suis dit : c’est fini” relate un invité.

Selon une source d’Équinoxe Radio, la mariée a d’abord été transférée d’urgence à l’hôpital Ad Lucem Sable, près de la salle de mariage. “Le médecin, après examen, a déclaré qu’elle était déjà décédée. On n’a pas cru. On a couru à l’hôpital général de Douala. Là-bas également, les médecins ont confirmé le décès”, relate à Équinoxe un membre proche de la famille de la victime. Ce décès subit suscite l’émoi au sein des connaissances du couple.

“Manuella, tu nous as fait ça ! Le moment de récolter les fruits de ton labeur, tu meurs ! Qui va arrêter mon oncle ? On explique comment aux filles K ? Mummy K, tu aimais le buzz, mais l’autre ci est fort”, se lamente sur la toile une connaissance de la défunte.

“Elle vivait avec son fiancé depuis sept ans. Le mariage avait été programmé en 2020, mais à cause du Covid, ça avait été reporté. Cette année, on a reprogrammé le mariage ; la dot était vendredi, puis hier c’était la mairie. C’est durant cette soirée, vers 3h12, que le drame s’est produit en pleine salle. Ma petite sœur (cousine) laisse un époux et trois jolies petites filles, ayant porté son alliance de mariée durant quelques heures. Ce que je lis souvent sur Facebook – qu’on décède le jour de son mariage – vient aussi de frapper notre famille. Repose en paix, Sorelle Manuella”, témoigne une autre proche.

Sorelle Manuella abandonne ainsi un époux et trois filles, dont la dernière a moins d’un an.

Source CA