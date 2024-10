Sonko va seul aux législatives…un test grandeur nature pour Pastef

Ousmane Sonko fait partie des nombreux leaders à être dans la course au Parlement. Le Président du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) veut avoir une majorité confortable. Mais cette fois-ci, l’actuel Premier ministre a changé de stratégie. Les patriotes ont décidé de faire cavalier seul dans cette course. Face à de grands ténors, le chef du gouvernement veut tester son poids politique après plus de six (6) mois à la tête du pays. Deux scénarios se dressent devant M. Sonko et Cie.

Le leader du Pastef sera bel et bien dans la course au Parlement. Le Conseil constitutionnel du Sénégal a, le 10 octobre 2024, rejeté deux recours visant à invalider les candidatures de Barthélémy Dias et Ousmane Sonko pour les élections législatives du 17 novembre 2024. Ces recours avaient été déposés par les coalitions And Liggey Sunu Rew et Takku Wallu Sénégal. Les Patriotes auront en face d’eux des mastodontes comme Macky Sall, Amadou Ba. Des adversaires prêts à tout pour renverser la tendance après l’échec de la présidentielle de mars 2024.

Malgré les puissants adversaires devant eux, les patriotes ont décidé de ne pas aller aux élections en coalition. Pastef ira tout seul pour ces joutes électorales. D’ailleurs, la réponse de Pastef/Guinaw Rails Nord à Mame Diarra Fam en est un exemple. Les camarades de Ousmane Sonko ont rejeté le soutien de cette dame du Parti Démocratique Sénégalais (PDS). Les patriotes veulent avoir une majorité à l’Assemblée nationale 100% patriotiques. Ils ont retenu la leçon de leur compagnonnage avec certains membres de la coalition Yewwi Askan Wi.

Ousmane Sonko et l’actuel locataire du Palais, victorieux de l’élection présidentielle au premier tour avec 54%, doivent confirmer leur majorité auprès des Sénégalais. Mais surtout confirmer qu’ils sont les maîtres du jeu. Pour ce faire, le Pastef est condamné à gagner largement les élections comme ce fût le cas à la présidentielle. Cette victoire permettra aussi aux patriotes de finir avec les «dinosaures» du système. Ce qui pourrait expliquer pourquoi ils ont décrété la mort de «Diomaye Président» et aller sous leur propre bannière.

Une victoire de Pastef permettra aussi à Ousmane Sonko de taire certaines rumeurs. Si on en croit certains observateurs de la scène politique, l’électorat de Pastef à la présidentielle a drastiquement baissé. Avec toutes les promesses non tenues et les scandales, les sénégalais sont très remontés contre le nouveau régime. D’ailleurs, beaucoup craignent un vote sanction contre le premier ministre et ses partisans. Un vote qui ne sera pas sans conséquence pour les nouvelles autorités. Sans majorité, le président aura du mal à faire passer ses projets de changement.

Le Pastef doit apprendre de ses erreurs du passé où il a été trahi pour éviter les pièges. Si Ousmane Sonko et son parti perdent les élections, ce sera un séisme politique. Le parti au pouvoir joue sa notoriété. Une défaite signifierait que ce parti qu’on a voulu forcer aux sénégalais ne pèsent pas grand chose sur le plan politique. Personne ne fera alliance avec un parti incapable de gagner de simples élections législatives.

Alors Ousmane Sonko joue la crédibilité de son parti. L’actuel premier ministre a engagé le Pastef dans un combat qu’il n’est pas sûr de gagner. Les tendances commencent à changer depuis que Macky Sall à accepter de battre campagne pour le compte Takku Wallu. Non seulement des partis tournent le dos à Amadou Ba. Mais aussi l’ancien président menace le titre foncier de son éternel rival. La colère des sénégalais fragilise le parti au pouvoir. Les patriotes n’ont pas droit à l’erreur. Penser qu’ils gagneront facilement est une utopie. Car «souvent le sanglier est arrêté par le petit chien» !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn