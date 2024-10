Les sales coups de Macky contre Amadou Ba…C’est terrible !

Qu’est-ce qu’Amadou Ba a pu bien faire à Macky Sall pour qu’il le déteste à ce point ? La haine de Macky Sall à l’encontre d’Amadou Ba vient d’atteindre son paroxysme. En plus des coups bas des snipers de Macky Sall, les mensonges sur la personne du leader de la coalition Jamm ak Njariñ sont savamment distillés dans les rédactions et chez certaines personnalités. Macky et l’APR profitent du silence d’Amadou Ba pour le salir et lui prêter certaines intentions qui vont à l’encontre de l’inter coalition. Et pourtant la coalition d’Amadou Ba a participé à toutes les réunions de l’inter coalition avec Takku Wallu.

Macky Sall ne tient pas à lâcher son pire ennemi, Amadou Ba. Après avoir torpillé sa candidature à la présidentielle et cherché à l’humilier, Macky Sall et son parti distillent des mensonges sur Amadou Ba. L’ancien président de la République et son parti l’Alliance Pour la République (APR) véhiculent des informations fausses sur Amadou Ba et sa coalition Jamm Ak Njariñ dans le but de les faire passer pour des dissidents de l’Inter coalition. Des déclarations mensongères qui sont faites sur les plateaux télés ou encore qui sont filées à des responsables politiques pour faire passer Amadou Ba pour un politicien qui ne respecte pas sa parole.

Un ancien ministre, très proche de Macky Sall, était l’invité de l’émission Faram Facce de Pape Ngagne Ndiaye sur la TFM. L’ancien ministre a regardé Pape Ngagne Ndiaye droit dans les yeux et a accusé Amadou Ba, ancien Premier ministre et candidat malheureux à la présidentielle de 2024, de ne pas avoir respecté son engagement dans l’inter coalition. L’ancien ministre savait qu’il mentait et il était sérieux dans son mensonge. Si on peut arriver à un tel stade de mensonge, c’est que cela en vaut la peine pour Macky Sall.

Et ce n’est pas tout. Les émissaires de Macky font croire à certains journalistes que la coalition Jamm ak Njariñ d’Amadou Ba enfreint les règles de l’inter coalition. Et ils ont aussi fait des infiltrations chez des leaders politiques pour salir le nom d’Amadou Ba. Plusieurs médias ont repris les infos des « mercenaires » de l’APR sans se rapprocher de la coalition Jamm ak Njariñ ou de sa tête de liste Amadou Ba. Et pourtant tout n’est que mensonge. Amadou Ba a respecté tous ses engagements avec tous les partis qui composent l’Inter coalition.

Les précisions de la coalition d’Amadou Ba démontent leur mensonge : « J’ai suivi avec intérêt la sortie de Mme Thérèse Diouf Faye dans son émission Faram Facce avec Pape Ngagne Ndiaye où elle a soumis aux téléspectateurs des contre-vérités sur l’investiture à Guediawaye et sur l’inter coalition. Il s’avère que le dossier de candidature de Mme Nene Fatoumata Tall m’a été personnellement remis par le mandataire de la coalition Takku Wallu Sénégal pour que cette dernière soit le colistier de M. Aliou Sall pour le département de Guédiawaye. La coalition Takku Wallu Sénégal avait pris en toute liberté

la décision de ne pas investir M. Khafor Touré » a déclaré Cheikhou Oumar Sy de la coalition Jamm ak Njariñ.

Et Cheikhou Oumar Sy qui est à la 13ème position sur la liste proportionnelle Jamm Ak Njariñ d’Amadou Ba a fait part de leurs relations avec la coalition Samm Sa Kaddu de Taxawu Sénégal, PUR, Gueum Sa Bopp, Anta Babacar, Thierno Bocoum, et autres : « Nous avions eu des échanges positifs et constructifs avec M. Cheikh Youm (Ndlr : du PUR) qui s’est montré très ouvert et disponible aux différentes sollicitations. Je tairai par contre, et par soucis de décence, tous les appels des hauts placés de l’APR qui m’ont sollicité et fait du forcing en filigrane pour torpiller nos investitures ».

Les responsables de l’APR ont même fait du forcing pour torpiller les candidatures de la coalition d’Amadou Ba. Tous ces coups bas de Macky et ses ouailles ne feront pas fléchir Amadou Ba. Ce dernier leur réserve une surprise de taille dans les jours à venir. L’ancien premier ministre Amadou Ba, prépare une sortie pour démonter les accusations des nouvelles autorités concernant la manipulation des chiffres et remettre aussi Macky Sall à sa place. Une sortie qui s’annonce retentissante…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn