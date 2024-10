Macky Sall ouvre les hostilités…il s’acharne sur Amadou Ba

L’ancien président Macky Sall n’a pas encore fini avec son ancien Premier ministre Amadou Ba. Après avoir annoncé son retour au Sénégal pour battre campagne pour sa coalition Takku Wallu Sénégal, Macky Sall, depuis la France où il séjourne en ce moment, a décidé d’en finir avec son candidat malheureux à la présidentielle de 2024. Macky a activé des snipers et des sentinelles pour salir et humilier Amadou Ba. Ce dernier, fidèle à sa stratégie du silence, n’a pas répondu aux salves de son ancien patron devenu son adversaires aux législatives anticipées du 17 novembre 2024. Il ne sait pas ce que lui réserve Macky Sall.

Macky Sall est la tête de liste proportionnelle de la coalition Takku Wallu Sénégal pour les législatives. Il a décidé de venir battre campagne sur le terrain. Il va affronter le puissant Ousmane Sonko mais aussi son ancien Premier ministre Amadou Ba qu’il a toujours combattu. Et même lorsqu’il avait désigné Amadou Ba comme son candidat à la présidentielle, Macky Sall l’a combattu avec toute son énergie et avait contribué à son échec face au candidat de l’opposition. Aujourd’hui, il vient se battre pour sa coalition et va affronter Amadou Ba, cette fois-ci dans un face à face.

Et Macky a adopté une stratégie hors pair pour nuire à Amadou Ba. Il a laissé Amadou Ba réunir tous les maires et élus APR et les inscrire sur ses différentes listes aux législatives. Et Quand Macky Sall a annoncé son retour, tous ceux qui avaient suivi Amadou Ba ont décidé de le quitter par fidélité au Président de l’APR. Abdoulaye Dieye qui est sur la liste départementale de Thiès de la coalition Jamm Ak Njariñ de Amadou Ba, a décidé retourner chez Macky. Plusieurs partis ont annoncé le retrait de leur soutien à Amadou Ba. Et ce n’est pas tout. Macky Sall a essayé d’attirer Amadou Ba dans une inter coalition.

Après avoir « torturé » Amadou Ba dans les différents postes ministériels où il est passé et aussi après l’avoir trahi en tant que candidat de la coalition au pouvoir à la présidentielle, Macky Sall a envoyé des émissaires rencontrer Amadou Ba pour tenter de le « piéger » dans une inter coalition. Mais Amadou Ba a joué le jeu jusqu’au bout mais a décidé de ne pas suivre la stratégie de Macky Sall avec lequel il ne veut plus cheminer. Mais le camp de Macky considère qu’Amadou Ba n’a pas tenu parole.

Invitée de Faram Facce, sur la Tfm, Thérèse Faye Diouf, maire de Diarrère (Fatick) et très proche de Macky Sall, a reproché à l’ancien Premier ministre et candidat malheureux à la Présidentielle de 2024 d’avoir transgressé sa parole : « Amadou Ba avait donné son accord à une inter-coalition avec Macky Sall pour la ville de Dakar et avait même donné une liste. Mais à la dernière minute, l’ancien PM a introduit, seul, une autre liste pour la ville de Dakar ». Toujours selon Thérèse Faye, « certains, dans cette dernière liste de Amadou Ba, ne savaient même pas qu’il voulait faire cavalier seul sans la coalition dirigée par Macky Sall ».

Macky Sall qui accuse Amadou Ba de ne pas tenir parole après l’avoir humilié lors de la présidentielle. Macky Sall est un politicien bizarre. Il est aujourd’hui à la tête d’une coalition qui regroupe des personnes qu’il a farouchement combattues. Il est dans une coalition avec Karim Wade qu’il a fait incarcérer et aussi avec Idrissa Seck à qui il a fait vivre une misère politique. Macky Sall a réuni le PDS de Wade, le Rewmi d’Idrissa Seck, le Bokk Gis Gis de Pape Diop ainsi que plusieurs partis d’obédience libérale. Et Macky Sall voulait rallier Amadou Ba à cette inter coalition faite d’anciens ennemis politiques.

Macky Sall va combattre farouchement Amadou Ba sur le terrain politique et il ne va pas se priver de faire des déballages sur son ancien premier ministre. Amadou Ba est un politicien « sage » qui ne s’inscrit pas dans les coups bas politiques. Il ne répond jamais à ses détracteurs et même face à ceux qui l’insultent et l’accusent de tous les maux. Amadou Ba aura fort à faire face à Sonko qui ne va pas le ménager et aussi face à Macky qui va essayer de l’abattre.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn