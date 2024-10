Zimbabwe : les enseignants d’une école menacés par un esprit féminin

Les enseignants de l’école primaire Kandana, située à Bulilima dans la province du Matabeleland Sud au Zimbabwe, sont en proie à des événements surnaturels inquiétants qui les poussent à envisager de quitter leur poste.

Depuis juin de l’année dernière, un « esprit féminin » se manifesterait la nuit, semant le trouble et terrorisant le personnel. Selon les enseignants, l’entité cuisinerait la nuit et provoquerait des bruits étranges, dispersant des ustensiles de cuisine dans les cottages où ils vivent.

Bien que ces phénomènes soient survenus il y a plus d’un an, ce n’est que ce trimestre que les enseignants ont signalé les événements à la direction de la communauté, alors que la situation devenait de plus en plus insoutenable. Plusieurs enseignants ont rapporté avoir entendu des bruits de pas et des sons de cuisine la nuit, certains affirmant même avoir vu l’esprit dans des visions. L’entité, selon leurs témoignages, aurait une apparence féminine.

« Il vient la nuit et laisse tomber des ustensiles de cuisine. Parfois, nous entendons juste des mouvements comme si quelqu’un marchait. Dans certains cottages, les enseignants disent qu’ils entendent des bruits de cuisine. Certains collègues affirment l’avoir vu dans des visions et disent qu’il a un corps féminin », a raconté un enseignant, visiblement perturbé par les événements.

Un autre enseignant a exprimé sa peur de ce que l’esprit pourrait faire à l’avenir, bien que, jusqu’à présent, aucune attaque physique ne soit signalée. La proximité de l’école avec la clinique Gwambe ajoute à l’inquiétude. Des incidents similaires auraient eu lieu à la clinique, où des policiers auraient fui après avoir été agr€ssés s€xuellement par des esprits féminins pendant leur sommeil.

Les enseignants, épuisés et effrayés, menacent de demander des transferts si aucune action n’est prise pour résoudre ce problème.

En réponse à cette menace, la communauté locale tente de collecter des fonds pour engager des chasseurs de sorcières et procéder à un exorcisme. Ils ont également sollicité l’aide financière des membres de la diaspora afin de financer cette opération.

