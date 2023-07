Sonko vers la prison…ses sbires l’envoient au dialogue

L’étau se resserre autour de Ousmane Sonko. Chaque jour qui passe rapproche le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail,l’Éthique et la Fraternité (PASTEF) de la case prison. Les erreurs de Sonko risquent de lui être fatales. Ce, malgré toutes les menaces. Sentant le danger venir, les sbires de Sonko ont repris du service. Ils tentent de lui faire entendre raison pour le sauver. Mais leur dernière trouvaille risque de ne pas avoir les effets escomptés.

Sonko ira-t-il en prison ? Les sénégalais vont bientôt avoir la réponse à cette question. Le verdict du procès dans l’affaire Sweet Beauté est affiché au tribunal. Et l’application de la peine prononcée devrait suivre cette procédure. En attendant de voir ce que demain sera fait, Sonko doit prier tous les saints pour que sa candidature soit sauvée. Les deux condamnations (dans l’affaire Prodac et Sweet Beauté) ont sérieusement compromis ses chances d’être de la course pour 2024.

Cela, Sonko le sait. Toutes les menaces n’y changeront rien. C’est pourquoi Sonko pousse les jeunes à descendre dans les rues pour le sauver. Mais le Président Macky Sall se veut clair : « L’élection se tiendra et le peuple choisira son président. Rien ni personne ne pourra remettre en cause le processus électoral ». Et si Sonko n’a pas de chance il pourrait ne pas faire partie du voyage. D’où son nouveau discours. Invité sur France 24, l’opposant radical est désormais prêt à négocier. Mais il pose ses conditions.

Vous avez bien entendu, Sonko est prêt à négocier avec Macky Sall. Pourtant, le leader de Pastef n’a jamais voulu s’asseoir avec le locataire du Palais. Cet appel au dialogue de Sonko, c’est uniquement dans le but de se sortir du guêpier dans lequel il s’est plongé et non le contraire. Si l’intérêt supérieur de la nation l’intéressait, il n’aurait jamais lancé le pays sur le chemin de la violence. Et quand les jeunes se faisaient tuer, le PROS (Président Ousmane Sonko) n’avait qu’un seul mot à dire pour stopper les manifestations.

Mais il a préféré poursuivre sa vendetta. Depuis qu’il est à un jet de la prison, il lâche du lest. Sonko a activé ses fidèles défenseurs pour vendre l’idée d’un dialogue entre lui et Macky Sall. Alors qu’il avait refusé catégoriquement d’assister au dialogue national. Pire, les patriotes ont traité de vendues toutes les personnes qui avaient répondu à l’appel de Macky. Barthélémy Dias et Khalifa en ont payé les frais. Des attaques qui ont altéré leur relation avec les autres membres de Yewwi Askan Wi.

Fidèle à ses habitudes, Pape Alé Niang suit aveuglément le «PROS». «Il faut être courageux, taire les querelles politiques et trouver des compromis à nos différences. Opposition douce ou radicale et le pouvoir doivent se parler. Le peuple aspire à la paix et la tranquillité pour un vrai bonheur. Un dialogue constructif et non de compromission», a-t-il écrit sur Twitter. Autrement dit, celui qui traitait le dialogue national d’escroquerie, appelle à un nouveau dialogue.

Tout comme lui, Alioune Tine abonde dans le même sens. «Le dialogue entre l’opposition Yewwi et le chef de l’état, garant de la paix et de la sécurité est une nécessité absolue pour résorber tous les contentieux en suspens et désactiver le reste des bombes à retardement. Pacifier le champ politique pour une élection transparente et apaisée», a écrit le droit l’hommiste sur les réseaux sociaux. Après avoir envoyé les jeunes dans les rues, des commerces pillés et des personnes tuées, Sonko et sa clique décident de retourner à la case départ.

Quelle honte ! Pastef n’a décidément aucun respect pour les sénégalais. Si Sonko et ses sbires étaient prêts pour des négociations, ils n’avaient aucun droit de plonger le pays dans le chaos. Leur entêtement a coûté la vie à près de trente personnes. Alors à Sonko et à tous ses défenseurs, nous disons que nul ne peut faire plus de deux dialogues !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru