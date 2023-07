Sonko veut le chaos au Sénégal…Et voici ses complices…

Pour la première fois dans le monde, un homme, seul face à un micro, menace un pays souverain. Ousmane Sonko devant le micro de France 24 a menacé le Sénégal s’il n’est pas candidat à la présidentielle de 2024 malgré sa condamnation à 2 ans de prison ferme. Il nargue les institutions de ce pays, l’Exécutif, le Judiciaire et le Législatif. Rien n’est épargné. Mais si Sonko le fait, c’est parce qu’il a bon dos. Des forces occultes le soutiennent et il ne faut pas aller loin pour les identifier. Ils sont là en face et on les voit et les entend toujours. Voici les complices ou « Forces occultes » qui « arment » Ousmane Sonko.

Ousmane Sonko a défié publiquement toutes les institutions du Sénégal sur le plateau de France 24 qui est une chaîne de télévision française d’information internationale en continu. La chaîne française a l’audace de contourner tout le protocole en vigueur et a réussi à avoir Sonko dans son retranchement à la cité Keur Gorgui. Un coup savamment orchestré. Pourquoi tant d’engouement autour d’un politicien condamné alors que l’actu était la décision du président Macky Sall de ne pas se présenter à un second quinquennat ?

Et France 24 s’est focalisée sur la candidature de Sonko à la présidentielle de 2024. Et cette question a eu comme réponse, le « chaos indescriptible » s’il ne participe pas à la présidentielle. Puisque, avec Ousmane Sonko rien n’est de trop pour se tirer la couverture, voilà que ce monsieur a le toupet de jeter à la face de tout le monde que la déclaration du Président de la République qui annonce qu’il ne participera pas à l’élection présidentielle en 2024, a laissé indifférent les Sénégalais.

Pauvre Ousmane Sonko qui montre encore que sans frémir, il peut se permettre de mentir. Tout le monde sait que ce qui fait la Une en ce moment au Sénégal et même à travers le monde, c’est cette annonce du Président de la République. Mais non, Ousmane Sonko comme il est plein de toupet, ose reléguer cette annonce de Macky Sall au second plan. Et voilà que ce monsieur ose à la face de tout le monde, et sans sourciller, nous servir une autre sauce.

Devinez quoi ? Ousmane Sonko soutient tout simplement que les Sénégalais ne sortaient pas dans la rue pour manifester contre la présentation de Macky Sall à un troisième mandat mais plutôt pour réclamer la fin de toutes les exactions contre lui. Voilà qui montre que Ousmane Sonko n’a aucune considération pour personne. Il méprise les manifestations et les mobilisations monstres du F24 contre une candidature à un troisième mandat pour le Président de la République. Ousmane Sonko est un homme trop prétentieux qui aime mettre tous ceux qui sont avec lui au pas. Que ses alliés au sein de Yewwi Askan Wi et du F24 se le tiennent pour dit.

En se tirant tout seul la couverture sur les différentes manifestations ayant mobilisé nombre de Sénégalais, Ousmane Sonko cherche encore à menacer l’Etat du Sénégal. Ousmane Sonko prédit le chaos pour le Sénégal s’il est empêché d’être candidat. Visiblement, voilà ce que voulait obtenir France 24. Le but de France 24 était atteint, « créer la tension au Sénégal ». Pourquoi la télé France 24 veut-elle une tension permanente au Sénégal ? Quelles sont les intentions réelles de France 24 ?

La France est-elle une des forces obscures qui soutient Sonko ? La France cherche-t-elle à déstabiliser le Sénégal pour réintroduire ses bases militaires ? Le rôle de la France dans les tensions au Sénégal doit faire l’objet d’une profonde analyse… On sait que la France a eu à jouer un rôle trouble sur la situation qui frappe le Mali avec la découverte de quelques ressources naturelles sur le sol de ce pays. La situation est instable au Mali. Est-ce, cette instabilité que la France veut créer au Sénégal pour tirer profit de la situation ?

Après les français, il y a les Qataris qui veulent faire main basse sur le Gaz du Sénégal…Ils soutiennent Sonko par l’intermédiaire des Frères Musulmans. Après les Français et les Qataris, Sonko peut compter sur l’aide de factions du MFDC. On lui attribue le soutien des rebelles de César Atoute Badiate. D’ailleurs, lors des tensions à Dakar, il y a eu l’infiltration de plusieurs rebelles qui ont mené les scènes de guérillas à travers la capitale Dakar et ses environs.

Mais la plus grande inconnue reste l’implication des Russes dans les dans les tensions au Sénégal. Aux dernières nouvelles, Ousmane Sonko aurait reçu de l’aide d’oligarques Russes par l’intermédiaire d’un certain Kémi Séba et d’une certaine Nathalie Yamb. Ces deux personnes qui ne sont pas des Sénégalais, font tout pour que le Sénégal soit dans le chaos. Visiblement, Kémi Séba et Nathalie Yamb agissent pour des forces obscures qui veulent la déstabilisation du Sénégal.

Qu’en est-il du sinistre Tariq Ramadan qui ose prédire que le trouble va s’installer prochainement au Sénégal ?

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn