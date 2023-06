Voici ceux qui financent Sonko…avec un système de Tontine et de racket

L’on a souvent parlé du financement de l’opposant radical, Ousmane Sonko. Plusieurs observateurs politiques situent l’origine de son financement au Qatar, à partir des « Frères Musulmans ». Certes, ce mode de financement est la stratégie des islamistes pour s’accaparer des ressources minières de certains pays et des zones pétrolifères. Mais de nouvelles stratégies de financement du Pastef ont été découvertes. Une stratégie qui date de la période PAIGC lors de son combat pour la libération. Une révélation explosive de xibaaru…

Sonko et le Pastef ont ouvert plusieurs voies pour se faire financer à travers la plateforme Koppar express. L’argent des islamistes du Qatar et des Frères musulmans y était blanchi. Mais Pastef comme une organisation terroriste a développé un financement digne du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) de Amilcar Cabral qui avait installé ses bases militaires à Ziguinchor dans les années 70 pour la libération de la Guinée Bissau et du Cap-Vert.

Ousmane Sonko est un agent recruté par de forces obscures qui n’ont que pour seul objectif de mettre le contrôle sur toute l’Afrique. Ousmane Sonko qui est soumis à ses maîtres, est plongé dans une sale entreprise funeste. Ousmane Sonko et ses sales commanditaires veulent « allumer » toute l’Afrique. Les maîtres d’Ousmane Sonko développent toutes sortes d’idées rien que pour parvenir à leur sale besogne de déstabiliser toute la région africaine. Le maire de Ziguinchor est à la bonne école.

Ousmane Sonko, rien que pour parvenir à ses entreprises démoniaques s’est associé à des forces terroristes. Pour ce faire, il s’inspire des méthodes de forces qui se sont distinguées dans leur combat à travers la lutte de libération pour leurs nations. Dans sa lutte de libération nationale, Le PAIGC proposait aux populations de se constituer en groupes de tontine pour se cotiser. Ainsi chaque mois, les groupes de tontine versaient leurs cotisations au chef de guerre. Et ceux qui ne voulaient pas étaient menacés de voir leur maison partir en fumée ou leurs champs saccagés.

Et aujourd’hui, Ousmane Sonko a lancé un appel aux dons mais il est allé plus loin. Il a demandé à la communauté casamançaise établie en Europe de contribuer mensuellement à l’effort de sa guerre. Un appel qui a été bien accueilli particulièrement par une vaste communauté casamançaise établie dans le département de l’Eure en Normandie. Nous tairons le nom de cette commune qui regroupe la plus grande partie de la communauté Casamançaise en France.

Dans cette commune, chaque père de famille casamançaise cotise 100 euros par mois. Cette communauté forte de plus 2000 âmes originaires du sud du pays, envoie plus de 100.000€ par mois au leader Pastef. Et gare à ceux qui ne le feraient pas car leurs familles seront dénoncées en Casamance où elles risquent des représailles.

Le mode de transfert de cette somme est très confidentiel. C’est un circuit traditionnel de « main à main » développé par les commerçants Africains et qui est très usité en France et aux Etats unis. Voilà qui est établi que Ousmane Sonko reçoit de financements occultes dont le seul but est de déstabiliser le Sénégal. La méthode qu’il met en place pour recevoir de façon frauduleuse des financements, indique sur les accointances de l’homme.

Il existe plusieurs méthodes soigneusement mises en place par des personnages perfides qui ont pour unique objectif de déstabiliser le Sénégal pour faire main basse sur toutes ses ressources minières. Ousmane Sonko se trouve justement à la solde de ses forces. Ces forces ont pour seul plan rien que d’installer le chaos au Sénégal, afin de s’emparer du Sénégal pour la réalisation de leurs sales besognes.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn