Sonko veut la tête de Barth à tout prix…Tous contre un

Barthélémy Dias est un habitué des combats politiques. Après avoir combattu à mains nues les présidents Abdoulaye Wade (2000-2012) et Macky Sall (2012-2024) le voilà aux prises avec le nouveau régime dirigé par le duo Diomaye-Sonko. Il vient de faire les frais de son adversité avec le régime. Il a été radié de l’Assemblée nationale par la majorité parlementaire dirigé par le parti au pouvoir, PASTEF. Et ce n’est pas tout. Ce parti au pouvoir veut récupérer son fauteuil de maire de Dakar ou Barth a été élu avec le soutien du Parti PASTEF. Sonko a déjà lâché ses « loups » contre Barthélémy Dias. Il veut tout lui prendre. Il veut le dépouiller de tous ses titres…

Ousmane Sonko est très remonté contre le maire de Dakar, Barthélémy Dias. Amis unis contre Macky Sall en 2021 puis alliés en 2022 dans la coalition Yewwi Askan Wi, Barthélémy Dias et Ousmane Sonko ont été séparés par le dialogue national initié par Macky Sall. Barthélémy Dias a déclaré avoir mis au courant Ousmane Sonko de toutes les démarches entreprises avec Macky Sall…Ce que le leader du Pastef a catégorique démenti. Sonko a alors accusé Barthélémy d’être un traître dans la coalition Yewwi Askan Wi. Et depuis lors les patriotes du Parti PASTEF en veulent terriblement à Barthélémy Dias.

Et pourtant tout ce qui arrive à Barthélémy Dias aujourd’hui, Ousmane Sonko l’avait dit du bout des lèvres. « Très remonté contre Barthélémy Dias qu’il a accusé d’avoir attaqué ses partisans à Saint-Louis, la tête de liste des patriotes de signalé qu’il a, contrairement á certaines théories, la capacité d’inciter en tant que chef du gouvernement, le ministre de la justice d’exercer des poursuites contre un malfrat ». Cette déclaration de Sonko est aujourd’hui réalité. Le ministre de la Justice a adressé une correspondance au président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, pour l’informer de l’éviction de Barthélémy Dias de son mandat de député suite à sa condamnation définitive dans l’affaire du meurtre de Ndiaga Diouf.

Cette radiation de Barthélémy Dias de l’Assemblée nationale n’est que le début de la stratégie de la terre brûlée que Sonko a entrepris contre Barthélémy Dias. Sonko vient de lâcher ses « loups » contre Barthélémy Dias. Ils sont toujours aux avant-postes des combats de Sonko. Ce sont Waly Diouf Bodian, le DG du Port Autonome de Dakar et Ngagne Demba Touré, Dg de la société des mines du Sénégal (SOMISEN). Ces deux personnages ont réclamé le fauteuil de maire de Dakar

Waly Diouf Bodian avait déjà menacé Barth pendant la campagne électorale en disant : « Si la Police n’arrête pas Barthélemy et Assane Diouf, nous le ferons… Ce sera de la légitime défense ». Aujourd’hui Waly Diouf réclame son fauteuil de maire. « S’il n’y a plus de JAZZ à l’Assemblée, il ne devrait corrélativement plus y’en avoir à la mairie ». De son côté, Ngagne Demba Touré Coordonnateur des Jeunesses patriotiques du Sénégal (Jps) est convaincu que Barthélemy Dias pourrait bel et bien perdre son mandat de maire de la ville de Dakar par le recours aux articles L29 du Code électoral et 277 de la Constitution.

Ousmane Sonko est prêt à tout pour dépouiller Barthélémy Dias. Après avoir traité Barthélémy Dias de « Khadiou Balcon » (Chien de Balcon), Ousmane Sonko a ouvertement et officiellement déclaré la guerre á Barthélemy Diaz. Et pour certains observateurs, cette guerre serait sans merci et Sonko va aller jusqu’au bout de sa logique. Pour d’autres, cet acharnement de sonko sur Barthélémy Dias cache autre chose qu’une simple adversité.

La guerre contre Barthélémy Dias est une stratégie du leader de Pastef de maintenir les populations dans des faits divers permanents. Après les affaires Macky Sall et Amadou Ba, place à l’affaire Barthélémy Dias pour maintenir le suspense et occuper les populations qui ne vont pas trop s’appesantir sur leurs difficiles conditions de vie. Et toujours selon ces mêmes observateurs, Sonko va créer une affaire après l’affaire Dias. Et les populations vont vivre une succession de faits divers pendant encore plusieurs mois…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn